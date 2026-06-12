Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte geçen yıllarda olduğu gibi çocuklarda ishal, yaz enfeksiyonları, güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarının tekrar görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Aslı Aslan "Ayrıca havuz kullanımına bağlı olarak çocuklarda ishalin yanı sıra göz enfeksiyonları, kulak iltihapları ve cilt hastalıklarını da görüyoruz. Anne babalar dikkati elden bırakmasın" dedi.

"Basit ama etkili önlemler"

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Aslan, yaz boyunca çocukların sağlığını korumak için basit ama etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Aslan, "Güneşin zararlı ışınlarına karşı mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli, deniz ve havuz sonrası güneş kremi mutlaka yeniden uygulanmalı. UV korumalı güneş gözlüğü kullanımı da büyük önem taşıyor.

"Çocukta bu belirtiler varsa hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalı"

"Havuz suyu yutulması, iyi yıkanmamış yiyecekler ve kirli su tüketimi ishal riskini artırır. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı. İshal durumunda en önemli risk sıvı kaybıdır. Ailelerin sık yaptığı bir hata beslenmeyi kesmeleri. Beslenmenin tamamen kesilmesi yanlış. Çocukları hafif gıdalarla beslenmeye devam edilmeli.

Doktora danışmadan antibiyotik kullanımı da doğru değil. Ayrıca gazlı ve şekerli içecekler ishali artırabilir, bu tür içeceklerden kaçınılmalı. Eğer çocukta yüksek ateş, kusma, kanlı ishal, ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler görülürse zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı."

Prof. Dr. Aslan, yazın serinlemek için tercih edilen havuzların oluşturacağı risklere de dikkat çekti. Prof. Dr. Aslan, " Havuz kullanımına bağlı olarak çocuklarda ishalin yanı sıra göz enfeksiyonları, kulak iltihapları ve cilt hastalıklarının da görülebilir. Anne babalar bu konuda da dikkatli olmalı" diye ekledi.