TBMM süreçleri tamamlanan yeni emekli aylığı düzenlemesi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif, yüzde 17,76 oranındaki zamla en düşük aylığı yukarı taşıdı. Resmi Gazete sürecinin tamamlanması beklenirken, vatandaşlar 3 bin 552 liralık fark ödemesinin yapılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

3.552 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri Resmî Gazete'de yayımlanacak kararın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilecek.

Düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK, fark ödemelerine ilişkin takvimi kamuoyuna duyuracak. Hak sahipleri açıklanacak takvim doğrultusunda 3 bin 552 liralık fark tutarını banka hesaplarından alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 artışla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseldi.

Yeni taban aylık tutarının uygulanabilmesi için yasal sürecin Resmî Gazete aşaması bekleniyor. Söz konusu karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde kabul edilerek onaylandı.

Yayım sürecinin ardından yeni rakam resmen yürürlüğe girecek.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILIYOR?

SSK emeklileri zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihlerinde alırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Temmuz arasında gerçekleşiyor.

SSK (4A) kapsamındaki emekliler için tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler 17 Temmuz'da başladı. Son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar 21 Temmuz'da hesaplarına kavuştu.

Takvim kapsamında son rakamı 8 olanlar 22, 6 olanlar 23, 4 olanlar 24, 2 olanlar 25 ve 0 olanlar ise 26 Temmuz'da aylıklarını alıyor. Bağ-Kur (4B) emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında tahsis numarasına göre çekebiliyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 4C Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkı ödemeleri 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara aktarılıyor.

Emekli Sandığı bünyesinde emekli, malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ödemeden faydalanıyor.

Kurum verilerine göre toplam 2 milyon 491 bin 370 hak sahibine 14,5 milyar TL tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.