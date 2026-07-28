Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde, sabahın ilk saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan ve dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakınlığı sebebiyle paniğe yol açan yangına karşı ekipler, rüzgarın yönü ve arazi şartlarını göz önünde bulundurarak geniş çaplı bir söndürme hattı oluşturdu.

Dev filoyla müdahale ediliyor

Alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla bölgede tam anlamıyla bir zamanla yarış başlatıldı. Söndürme çalışmaları kapsamda ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı hızlıca yangın bölgesine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 135 teknik personel ve orman işçisinin katıldığı söndürme operasyonları, zorlu arazi koşullarına rağmen hem karadan açılan koridorlarla hem de havadan yapılan nokta atışı su ikmalleriyle kesintisiz şekilde devam ediyor.