Son Mühür - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda tartışılan parti logosu hakkında açıklamalarda bulundu. Gazeteci Deniz Zeyrek'in YouTube yayınında yaptığı açıklamaya göre, Özel, mevcut görselin logo olmadığını, sadece parti adının akılda kalması amacıyla yapılan bir tasarım olduğunu söyledi. Kurultay takvimine dair de bilgi veren Özel, ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapmayı planladıklarını ifade etti.

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan YENİ Parti'nin tasarımı, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Birçok kişi görseli bir siyasi parti için fazla basit ve yetersiz buldu. Tasarımdaki "N" harfi ise ünlü dijital platform Netflix'in logosuna benzetilerek çok sayıda eleştiri ve paylaşıma konu oldu.

"Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak"

Logo tartışmalarına açıklık getiren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni amblem sürecini ve hedeflerini "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür ve farkındalık yaratacak şekilde, hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık. Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak." şeklinde konuştu.