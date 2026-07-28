Ankara, Aksaray ve Konya şehirlerinin kesişim noktasında konumlanan, aynı zamanda ülkemizin tuz talebinin çok büyük bir bölümünü karşılayan devasa su kütlesi, son dönemdeki yağışların ardından eski hareketli günlerine döndü. "Flamingo cenneti" unvanıyla tanınan bu özel yaşam alanında, her yaz olduğu gibi binlerce misafir kuş kuluçkaya yattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kısa süre önce duyurulan güncel rakamlar, bölgedeki üreme başarısının inanılmaz bir seviyeye ulaştığını kanıtladı.

TUZ GÖLÜ'NDE KAÇ FLAMİNGO YAVRUSU ÇIKTI?

Bakan Murat Kurum'un kamuoyuyla paylaştığı resmi istatistiklere göre, alanda tam 12 bin 800 yeni yavru dünyaya gözlerini açtı. Ulaşılan bu rakam, geride bıraktığımız beş senelik zaman dilimi içindeki en yüksek yavru çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Kuş sürüleri üreme faaliyetleri için genellikle suyun güney kısmını, daha açık bir ifadeyle Aksaray vilayetine bağlı Eskil ilçesi sınırlarını tercih ediyor. Önceki senelerde bölgeyi derinden sarsan kuraklık riskinin hafiflemesiyle ulaşılan bu rekor, gözlemciler tarafından coşkuyla karşılandı. Anneleri tarafından özenle beslenen ve onların yanından bir an olsun ayrılmayan on binlerce ufaklığın göl üzerindeki günlük yaşamı havadan çekilen karelere yansıdı.

UZMANLAR FLAMİNGO ARTIŞI İÇİN NE DİYOR?

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı sıfatıyla bölgedeki değişimleri yakından izleyen Fahri Tunç, karşılaştıkları tablonun kendi beklentilerini dahi aştığını belirtti.

Yağan yağmurların doğaya sunduğu can suyuna değinen Tunç, “Son yağışlardan kaynaklı olarak Tuz Gölü Havzası’nda güzel bir su var. Bu su sayesinde flamingolarımızın sayıları gün geçtikçe artamaya başladı. Özellikle kuluçkaya yatan flamingo sayısında büyük bir artış olmuştu. Bu yıl biz bunu biliyorduk ama bu kadar yavru çıkacağını tahmin etmiyorduk” diye konuştu.

Kapalı yapısıyla bilinen gölün artık büyük oranda yağmur sularıyla ayakta kaldığını anlatan dernek başkanı, mevcut koloninin enerjik yapısına dikkat çekti. İnsan eliyle yapılabilecek tahribatlara karşı uyarılarda bulunan Tunç, “Tuz Gölü kapalı havzası sadece yağmurlarla beslenen bir havza haline gelmeye başladı. Bu yıl yağışlar sonrası Tuz Gölü ve flamingolar adına güzel gelişmelere sahip olduk. Yaptığım gözlemde yoğun ve coşkulu bir koloni haline geldiler. Bunu bizim de korumamız gerekiyor. Dış etkenlerin yanında insanların da bunu koruması gerekiyor. Eylül ve ekim ayında yavruların uçmasıyla güzel görüntüler olacak.” ifadelerini kullandı.

YAVRU FLAMİNGOLAR NE ZAMAN UÇACAK?

Yumurtadan yeni ayrılan yavruların gökyüzüyle kucaklaşacağı zaman dilimi, eylül ile ekim ayları olarak planlanıyor. Sonbaharın kendini hissettireceği bu dönemde, binlerce genç kuşun aynı anda havalanmasıyla eşsiz görsel manzaralar oluşacak.

Bakanlığın açıkladığı rekor sayının kendilerini fazlasıyla motive ettiğini söyleyen Fahri Tunç, alanın kusursuz bir çekim merkezine döndüğünü şu sözlerle aktardı: “Bakan Murat Kurum son 5 yılın en yüksek yavru flamingo rakamının 12 bin 800 olduğu açıkladı. Bu rakamlar gerçekten çok sevindirici. Yağmur yağdığı zaman havza doluyor. Dolduğu zamanda hayvanlarının besleneceği ve konaklayacağı güzel bir yer haline geliyor. Tuz Gölü şu anda doğal bir stüdyo haline geldi. İnanılmaz güzel görüntüler var. Her günü farklı, her mevsimi farklı bir yer haline geldi.”