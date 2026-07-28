Devlet organlarının aldığı en yeni kararları ve mevzuat değişikliklerini barındıran Resmi Gazete, 28 Temmuz Salı günü yayımlanarak yürürlükte yerini aldı. Resmi yayın organının bugünkü sayısında Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemeleri öne çıkıyor. Emniyet mensuplarını ve sendikalı çalışanları doğrudan ilgilendiren kararlar da yayımlanan metinde bulunuyor.

RESMİ GAZETE 28 TEMMUZ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ NELERDİR?

Bugünkü Resmi Gazete’de Millî Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Maltepe Üniversitesi'ni kapsayan üç ayrı yönetmelik kararı yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler resmiyet kazandı. İlköğretim ile okul öncesi seviyesindeki kurumları kapsayan kurallar yenilendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Yükseköğretim alanında ise Maltepe Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yeni şekliyle yayımlanan kararlar arasına girdi.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE TEBLİĞLERİ VE SENDİKA İSTATİSTİKLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan yeni tebliğler kapsamında 2026 Temmuz ayı sendika üye sayıları ile tarımsal ithalat denetimlerine dair düzenlemeler açıklandı.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince hazırlanan veriler kamuoyuna duyuruldu. İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üyelik verilerini gösteren 2026 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de ilan edildi.

Gıda ve tarım alanında denetim süreçlerini etkileyen bir değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/42) Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 TEMMUZ RESMİ GAZETE KURUL KARARLARI VE İLANLARDA NE VAR?

Bugünkü sayıda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Kamu Gözetimi Kurulunun kararlarının yanı sıra Merkez Bankası kurları yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/07/2026 tarihli ve 2026/1301 sayılı kararı yürütme ve idare bölümünde yerini aldı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/07/2026 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/44275] sayılı kararı da bugünkü bültende yer bulan başlıca maddelerden biri oldu.

İlan portalında ise ihale, artırma ve eksiltme duyuruları ile çeşitli resmi ilanlar yer aldı. Finans piyasalarını ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri okurlara duyuruldu.