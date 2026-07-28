Sürücüler, benzin ve mazot fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar sebebiyle günlük bütçelerini planlamak adına pompa fiyatlarını mercek altına aldı. Akaryakıt zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken, 27 Temmuz verileri doğrultusunda şekillenen piyasada yeni günle birlikte tabela değişikliği olup olmayacağı merak ediliyor. Kurşunsuz benzin, motorin, mazot ve LPG litre fiyatlarını öğrenmek isteyen araç sahipleri, her gün gece yarısından sonra yapılan güncelleme öncesinde son rakamlara odaklandı.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

28 Temmuz bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında duyurulmuş yeni bir zam veya indirim kararı bulunmuyor.

Gece yarısından sonra ilan edilen güncel akaryakıt fiyatları incelendiğinde, pompadaki rakamların mevcut seviyesini koruduğu görülüyor. Araç sahipleri "Benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek?" ya da "Motorine indirim var mı?" sorularına yanıt ararken, tabelalarda henüz anlık bir değişim yansımış değil.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin ve mazot litre fiyatı günlük olarak takip ediliyor. Sürücüler, depolama ve depo dolumu öncesinde internet üzerinden en güncel benzin mazot fiyatları değerlerini araştırmayı sürdürüyor.

28 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Piyasada geçerliliğini koruyan 27 Temmuz 2026 tarihli son verilere göre Kurşunsuz 95 (Excellium95) benzin litresi 67,04 TL, motorin litresi ise 78,52 TL seviyesinden satılıyor.

Tabeladaki bir diğer akaryakıt kalemi olan Fuel Oil'in kilogram fiyatı ise 50,12 TL olarak işlem görüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği güncel akaryakıt fiyat listesi şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95): 67,04 TL/lt

Motorin: 78,52 TL/lt

Fuel Oil: 50,12 TL/kg

Açıklanan bu rakamlar dağıtım şirketleri ve kentler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor. Araç sahipleri kendi şehirlerindeki istasyon fiyatlarını kontrol ederek akaryakıt alımı gerçekleştiriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken ilk olarak gümrüksüz rafineri fiyatı belirleniyor, ardından bu tutara ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplama sürecinde, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru yakından takip ediliyor. Bu iki finansal parametrede meydana gelen değişim farklarına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.

Elde edilen tavan fiyatın üzerine vergi yükümlülükleri ve dağıtım payları ekleniyor. Nihai aşamada dağıtım firmalarınca uygulanan satış fiyatları, serbest piyasa koşulları ve rekabet ortamı nedeniyle şirketlere ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.