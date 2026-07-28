Son Mühür- Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine getirilen Gürsel Tekin, Kenal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı rozet takma töreninde yaşananlarla parti içinde tartışmaların hedefi olmaktan kurtulamadı.

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye karşı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun başrolünde olduğu gövde gösterisi çabası, cast ajansından figüran taşındı iddialarının gölgesinde kaldı.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakın olan Cemal Canpolat ve Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin tepki gösterdiği isimler arasında yer alan Gürsel Tekin, sahte figüran tartışmalarını bir kenara bırakarak, Yeni Parti'ye yüklendi.

Bizim üyeler yön değiştirmez...



Özgür Özel liderliğindeki Yeni Partiye, ''Üyelerimizden elinizi çekin!'' çağrısında bulunan Gürsel Tekin,

''Son günlerde CHP üyelerinin tek tek aranarak baskı altına alınmaya, istifaya zorlanmaya ve oluşuma katılmaya ikna edilmeye çalışıldığına dair çok sayıda bilgi geliyor.

CHP üyeleri baskıyla yön değiştirecek insanlar değildir. Her biri hür iradesiyle karar verecek olgunluğa, siyasi birikime ve demokrasi kültürüne sahiptir.

Linç kültürünü, mahalle baskısını ve örgütümüzü hedef alan bu anlayışı reddediyoruz.

Sizin derdiniz yeni bir parti kurmak değil; CHP’yi zayıflatmak. Kurmaya çalıştığınız “Yeni Parti” değil, CHP’nin eskisinin bir kopyasıdır.

CHP, Atatürk’ün kurduğu 103 yıllık çınardır. Kimse bu büyük çınarın üyelerine baskıyla yön veremez. CHP’liler kararını sandıkta, örgütte ve kendi vicdanıyla verir'' açıklamasında bulundu.

