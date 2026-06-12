Son Mühür / Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları’nın beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yaparak piyasanın işleyişini bozduğu ve tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle başlattıkları operasyonun yankıları devam ediyor. 8 ayrı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve 32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, aralarında sektör devlerinin de bulunduğu 13 şirkete ‘denetleme kayyumu’ atandı. Firmalara, Türk Ceza Kanunu’nun 220’inci maddesi uyarınca ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçu ile TCK’nın 237’nci maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu ve ilgili mevzuat kapsamında satıştan kaçınma suçları yönünden soruşturma açıldı. Olayla ilgili TCK’nın 220’nce maddesinin işaret edilmesi dikkati çekerken hukukçular, “Bu tamamen olayın örgütlü suçlar kapsamında değerlendirildiğini gösteriyor. Yani burada birden fazla yetkililerin bir araya gelip ortak iradeyle ve iştirak halinde fiyatla plan yaptıkları öngörülüyor” yorumu yaptı.

Denetim kayyumu atanan firmalar arasında yer alan Türkiye’nin ilk tam entegre tavukçuluk kuruluşu Keskinoğlu Tavukçuluk’un arkasındaki isim ise dikkatleri çekti.

Şirketin sahibi AK Parti MKYK üyesi

Temelleri 1963 yılında Manisa Akhisar’da atılan ve 2023 yılında Matlı Şirketler Grubu bünyesine katılan Keskinoğlu’nun sahibi Önder Matlı, siyasi kariyeriyle de öne çıkıyor. Sektörün en büyüklerinden biri olan firmanın bağlı bulunduğu grubun başındaki Önder Matlı’nın AK Parti’de 24 ve 25'inci dönemlerde Bursa Milletvekili olarak görev yaptığı biliniyor. Hem siyaset hem de iş dünyasında aktif olan Matlı, halen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olarak görevine devam ediyor.

13 firmanın arasında yer aldı

Geçmişte TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerinde de bulunan Önder Matlı’nın yönetimindeki Matlı Şirketler Grubu, protein zinciri hedefiyle 10 sektörde 29 şirket ve 6 bini aşkın çalışanla faaliyet gösteriyor. Grubun en önemli parçalarından Keskinoğlu, Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü haksız fiyat operasyonuyla denetim kayyumu atanan 13 markadan biri oldu. Banvit, Erpiliç, Lezita ve Şenpiliç gibi sektörün diğer büyük firmalarıyla birlikte Keskinoğlu’nda da denetim süreçleri kayyum kontrolünde yürütülecek.