Üniversite adaylarının en kritik süreçlerinden biri olan tercih dönemi için geri sayım sürerken, Yaşar Üniversitesi kapılarını teknoloji destekli bir rehberlik anlayışıyla açıyor. Selçuk Yaşar Kampüsü M Blok Fuaye Alanı'nda düzenlenecek etkinliklerde adaylar ve aileleri; taban puanlar, programlar, kampüs yaşamı, sosyal imkanlar ve yurt seçenekleri hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.

Ayrıca, 38 bölüm ve programın öğretim elemanlarıyla, bölüm ismine göre ayrılan sınıflarda yüz yüze görüşme fırsatı bulacak adaylar, eğitim içerikleri ve akademik kariyer süreçleri hakkında detaylı değerlendirmeler yapabilecek. Üniversitenin mevcut öğrencilerinden oluşan "YU Team" ise adaylara eşlik ederek kampüs imkanlarını yakından tanıtacak.

Yeni teknolojik stüdyolarda deneyim imkanı

Bu sene "Tercih Danışma Günlerine" özel bir ilk olarak, Medya Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Lokasyon Bazlı Sanal Gerçeklik Alanı "YUVERSE" ve YU Immersive Space alanlarında ziyaretçilere çeşitli içerikler sunuluyor. Yaşar Üniversitesi'nden bir öğrenci stajyerin birebir görüntüsüyle eşdeğer oluşturulan yapay zeka destekli üç boyutlu avatar, YU Immersive Space stüdyosu ekranlarında aday öğrencileri karşılıyor. Aday öğrenciler, eğitilmiş yapay zeka modelinden yararlanan bu üç boyutlu avatara üniversitenin eğitimi, kampüs imkanları gibi sorular sorup anında sesli ve görsel yanıtlar alabilecek. Aynı zamanda, bu üç boyutlu avatar adaylara kampüs turu da yaptıracak.

Türkiye'de bir ilk olan teknoloji stüdyosu

Türkiye'de ilk defa bir eğitim kurumunda 30 kişinin aynı anda aynı içeriği sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimleyebildiği bir alan olarak kurulan YUVERSE'de ise NASA James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan uzay verilerinden oluşan bir eğitim içeriğine ve 2 farklı etkileşimli içeriğe erişim açık olacak. Bunun yanı sıra Dijital Medya Yönetimi Müdürlüğü'nün hazırladığı yapay zeka destekli dijital danışmanı "AISuBilge" ise Selçuk Yaşar Kampüsü'nde hologram olarak aday öğrencileri karşılayarak tercih sürecinde onlara rehberlik edecek.

Dijital ve telefonla destek kanalları açık

Adaylar ve veliler, danışmanlık hizmetlerinden kendilerine en uygun olan kanalı seçerek yararlanabilecekler. Kampüste yüz yüze sunulan desteğin yanı sıra, 0232 570 71 72 numaralı bilgilendirme hattı üzerinden telefonla da bilgi alınabilecek. Dijital ortamdan destek almak isteyenler ise üniversitenin web adresi üzerinden bilgilendirme sayfalarına erişerek "Yapay Zeka Tercih Robotu" özelliğini kullanabilecek.