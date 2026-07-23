İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerini kapsayan protokolle, cezaevlerindeki dezavantajlı grupların topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Hazırlanan iş birliği çerçevesinde; özellikle 12-18 yaş aralığındaki tutuklu ve suça sürüklenen çocukların suç işleme eğilimlerinin azaltılması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Annelerinin yanında kalan çocuklara özel destek

Protokol, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadın tutuklu ve hükümlülerin eğitim ile mesleki becerilerini artırmayı da amaçlıyor. Bu kapsamda annelerinin yanında kalmak durumunda olan 0-6 yaş grubundaki çocukların sağlıklı gelişimlerine yönelik özel adımlar atılacak. Yürütülecek kurumsal iş birliğiyle cezaevlerinde sosyal destek ve yardım faaliyetleri, eğitsel programlar, atölye çalışmaları, meslek edindirme kursları ile çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

İmzalar atıldı

Bireylerin üstün yararı gözetilerek topluma uyumlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ABAD Başkanı Ayşe Figen Tan tarafından imzalandı. Tören sırasında İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Tokel de hazır bulundu.