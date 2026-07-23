Son Mühür- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın tensipleriyle İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kalkınma Kurulu Toplantısı'nda yapılan seçimle birlikte esnaf teşkilatı, kent kalkınmasında stratejik rol oynayan ajansın karar organında temsil hakkı kazandı.

"Esnafın üretim ve ticaret potansiyelini artıracağız"

Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan İESOB Başkanı Yalçın Ata, İZKA bünyesinde yürütülecek çalışmaların hem İzmir hem de esnaf sanatkarlar açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Birlik bünyesindeki odalarla ortak hareket edeceklerini aktaran Ata, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın tensipleriyle esnaf teşkilatıı temsilen İzmir Kalkınma Ajansı'nın yönetim kuruluna seçildim.

İZKA yönetiminde yer almamız hem İzmir'in hem de esnaf kesiminin gelişimi ve geleceği açısından son derece değerlidir.

İzmir birliği odalarıyla el ele vererek, İZKA uzmanlarının da desteği altında esnaf sanatkarların önünü açacak kapsamlı projeler hazırlayacaktır.

İzmir esnafını İZKA projeleriyle şahlandıracağız… projelerimizle esnaf sanatkarların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, üretim ve ticaret potansiyellerini artırmak arzusundayız. Esnaf teşkilatının yönetim kurulunda yer alması, Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarındaki verimliliğin artmasına da vesile olacaktır.

Kalkınma kurulu toplantısında ayrıca müstakil sanayici ve işadamları derneği (MÜSİAD) İzmir şubesi yönetim kurulu başkanı sayın Gökhan Temur ile Ege Serbest Bölge Kurucu ve işleticisi a.ş. (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı sayın Dr. Faruk Güler de yönetim kurulu asıl üyeleri olarak seçilmiştir. Kendilerini de kutluyor, hep birlikte İzmir için güzel işler yapacağımıza gönülden inanıyorum.

Bu vesile ile, başta değerli valimiz sayın Dr. Süleyman Elban olmak üzere beni ve esnaf teşkilatını bu önemli göreve layık gören İZKA genel sekreteri sayın Dr. Mehmet Yavuz'a ve İZKA yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum"

Yönetim kuruluna seçilen diğer isimler

Toplantıda ayrıca kent sanayisi ve iş dünyasını temsil eden isimler de yönetime dahil oldu. MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Temur ile ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, İZKA Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilen diğer isimler oldu.

Valilik ve ajans yönetimine teşekkür

Görevlendirmeye ilişkin teşekkür mesajı da yayımlayan Yalçın Ata, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ve kurul üyelerine esnaf teşkilatına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

