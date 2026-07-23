Son Mühür- CHP İzmir'de dinozor krizi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'na dinozor yollayacaklarını söylemişti. O dinozor Nalbantoğlu'na ulaştıktan sonra gerilim iyice arttı. CHP'li vekil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genç olmak fikir ve ideallerle başlar" dedi.

"Asıl fosilleşen şey yaş değil, düşünce dünyanızdır"

Nalbantoplu bu davranışın sosyal medya hesabından kurgulandığını ve hiçbir derinliği olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransız Devrimi’nde özgürlük, eşitlik ve kardeşlik isteyen herkese “genç” denilirdi. Yaşı kaç olursa olsun bu düşüncelerin ardında gidenler gençti, genç kabul ediliyordu. Ancak bu düşüncelere karşı olanlara, fiziki yaşı çok genç olsa da “genç” denilmiyordu. Genç olmak fikir ve ideallerle başlar.

Bu tip sosyal medya üzerinden kurgulanmış ve hiçbir derinliği olmayan davranış ve tutumlar, ancak yaşlanmış ve eskimiş alışkanlıkların ürünüdür.

Siyasi üretiminiz bir oyuncak figürden ibaretse, asıl fosilleşen şey yaş değil, düşünce dünyanızdır."

"Gençlik; akıldır, cesarettir, üretkenliktir"

Gençliği yaş üzerinden tarif etmediklerinin de altını çizen Nalbantoğlu, gençliğin sadece biyolojik bir veri, siyaseti ise sosyal medya göstergesine indirgenmiş olduğunu söyledi. Nalbantoğlu çarpıcı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bir oyuncağı siyasetin yerine koyacak kadar fikirsizleşenlerin, bize vizyon dersi vermeye kalkması doğrusu ibretliktir.

Siyaset; plastik figürlerle değil, fikirle yapılır. Burada görüyorum ki sadece figürler değil, fikirler de plastik. Ne yazık ki bugün ortaya konulan tablo, siyasi üretkenliğin değil, düşünsel yoksulluğun fotoğrafıdır.

Biz gençliği hiçbir zaman yaş üzerinden tarif etmedik. Gençlik; akıldır, cesarettir, üretkenliktir. Ancak görüyoruz ki bazıları gençliği sadece biyolojik bir veri, siyaseti ise sosyal medya gösterisine indirgemiş durumda.

Keşke bir oyuncak göndermek yerine İzmir’e, CHP’ye ya da Türkiye’ye dair tek bir özgün fikir gönderebilselerdi. O zaman gerçekten tartışacak bir şeyimiz olurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüz yılı aşan geleneği; dedikoduyla, etiketle ve gösteriyle değil, mücadeleyle yazılmıştır. O geleneği oyuncak figürlerle tartışmaya açabileceğini sananlar, önce o tarihin ağırlığını kavramalıdır.

Bu seviyede ısrar edecekseniz, sizi son kez muhatap alıyorum. Hadi şimdi sırayı, ezber cümlelerle yorum sıralarını dolduracak dijital koro alsın."

Ne olmuştu?

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun 'gençleşmek başka çocuklaşmak' sözlerine karşılık olarak dinozor yollayacaklarını söylemişti. Orbay, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan "Çoluk çocukla siyaset olmaz" ifadeleri, yalnızca gençlere söylenmiş talihsiz bir söz değildir.

Bu söz; yıllardır gençleri beklemeye mahkûm eden, onların emeğini görmezden gelen, örgüt iradesini küçümseyen ve değişimden rahatsız olan bir siyaset anlayışının yansımasıdır. Gençliğin geleceğini çalan, umutsuzluğa sürükleyen AK Parti anlayışının, ülkeyi gençliğe emanet eden Atatürk'ün partisindeki bir milletvekili tarafından dile getirilmiş olması butlancı zihniyetin ne denli iktidar sözcülüğü yaptığını da ortaya koymaktadır. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz" demişti.