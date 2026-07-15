Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Demokrasi şehitleri ve gazileri için saygı duruşu ile başlayan programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "15 Temmuz, hepimizin ortak hafızasında derin izler bırakmıştır. Toplumun her kesiminden yükselen ortak irade, demokrasimizi koruyan ve bizi nihai zafere ulaştıran en büyük gücümüz olmuştur. Bizlere düşen en büyük görev, bu dayanışma ruhunu, hukukun üstünlüğünü ve bir arada yaşama kültürünü daha da büyüterek genç kuşaklara aktarmaktır. Yaşar Üniversitesi olarak bilimde, sanatta ve eğitimde üreteceğimiz değerlerle bu birlik bilincini desteklemeye, aklın ve bilimin ışığında güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Darbeler siyasi düzenle birlikte ekonomik güveni de hedef alıyor"

Açılış konuşmasının ardından İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, "15 Temmuz Darbe Girişimi-Ekonomik Etkiler ve Cumhuriyetin Kurumsal Önemi" başlıklı bir konferans verdi. Geçmişteki askeri müdahalelerin toplumsal ve ekonomik maliyetlerine değinen Prof. Dr. Baklacı, "Tarihi tecrübelerimiz bize göstermektedir ki darbeler, siyasi düzeni olduğu kadar ekonomik güveni de doğrudan hedef almaktadır. Geçmişteki müdahaleler, demokratik meşruiyeti askıya almış ve toplumsal hafızada kalıcı kırılmalar meydana getirmiştir. Örneğin 12 Eylül 1980 darbesi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapatıp temel hakları zayıflatmakla kalmamış, enflasyonun yaklaşık yüzde 100'e ulaştığı ve satın alma gücünün düştüğü çok ağır bir ekonomik maliyet de üretmiştir. Bu süreç bize, kalkınmanın yalnızca ekonomik programlarla değil, ancak hukuk ve demokratik meşruiyetle sürdürülebileceğini göstermiştir" diye konuştu.

"Demokrasi zayıfladığında toplumun tamamı zarar görür"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansal piyasalar ve turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini verilerle açıklayan Prof. Dr. Baklacı, Türkiye'nin geleceğinin kurumsal güven ortamına bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de ekonomimizde ciddi bir güven şoku meydana getirmiştir. Girişim başarısız olsa da finansal piyasalarda belirsizliğe yol açmış, yatırımların ertelenmesine sebep olmuş ve 2015'te 31,5 milyar dolar olan turizm gelirimizin 2016'da 22,1 milyar dolara gerilemesine neden olmuştur. Ancak milletimizin iradesiyle bu girişimin püskürtülmesi, yalnızca demokrasimizi değil, ekonomik hayatımızı da korumuştur. Eğer bu girişim başarılı olsaydı sermaye çıkışları hızlanacak ve yatırımlar tamamen donacaktı. Darbenin engellenmesi, meşru kurumların devamlılığını sağlamış ve piyasalara 'süreklilik' mesajı vermiştir. 15 Temmuz bize bir kez daha göstermiştir ki demokrasi zayıfladığında toplumun tamamı zarar görür, ekonomi ise hukuka, istikrara ve meşru yönetime dayalı bir güven ortamında büyür. Türkiye’nin geleceği, olağan dışı müdahalelerden değil, Cumhuriyetin kurumlarını güçlendirmekten, hukukun üstünlüğünü korumaktan ve toplumsal güveni sağlamlaştırmaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesine şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."