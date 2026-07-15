Uşak’ta yaşayan 47 yaşındaki Songül Bacak, iki yıldır baş ağrısı, mide bulantısı ve baygınlık hissi yaşıyordu. Hastaneye başvuran kadının beyninde 8 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Ameliyat için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hasta, burada yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Ameliyat öncesi damarlar kapatıldı

Hastanenin Girişimsel Radyoloji ve Beyin Cerrahisi ekipleri, ameliyat sırasında oluşabilecek kanama riskini azaltmak için ortak bir çalışma yaptı. İlk olarak girişimsel radyoloji uzmanları, anjiyografi yöntemiyle tümörü besleyen damarları saptayarak kapattı. Damarların kapatılmasının ardından beyin cerrahisi ekibi devreye girdi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından tümörün tamamı temizlendi.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Başarılı geçen operasyonun ardından kendi başına yürümeye başlayan Songül Bacak, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadığı şikayetlerin birer sara nöbeti olduğunu hastanede öğrendiğini belirten Bacak, "Ameliyattan çıkıp gözümü açtığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Alper Tabanlı ise iki ekibin koordineli çalışması sayesinde ameliyat süresinin kısaldığını ve kanama riskinin en aza indiğini ifade etti. Hastanın sağlık durumu doktorlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.