Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye'nin ve İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde kritik bir sürece girdi. Siyah-beyazlı kulüpte başkan adayının henüz çıkmaması camiada belirsizliği artırırken, taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime yönelik çağrılarını sürdürüyor. Ekonomik sıkıntılar, FIFA dosyaları, transfer yasağı ve biriken borçlarla mücadele eden Altay'da, başkan adayının çıkmaması halinde kulübün kayyum süreciyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

“Kongre 16 Temmuz’da”

Altay Spor Kulübü tarafından yapılan duyuruda, 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayıp mücbir sebepler nedeniyle tamamlanamayan olağanüstü genel kurulun 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadyumu içerisindeki Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda kaldığı gündem maddesinden itibaren devam edeceği bildirildi.

“Altay Spor Kulübü’nden resmi paylaşım”

Altay Spor Kulübü’nün açıklamasında,"Olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı; 11.05.2026 tarihinde başlayan ve mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan olağanüstü genel kurulumuz 16.07.2026 tarihinde saat 18:00 de İzmir Atatürk Stadyumu içerisindeki futbol hakemleri derneği toplantı salonunda Sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerinin görüşülmesi ile tamamlanacaktır . Genel kurulumuza kanun gereği sadece 11.05.2026 tarihinde genel kurul hazirununda bulunan ve hazirun cetvelini imzalamış olan genel kurulu üyelerimiz katılabileceklerdir. Camiamızın ve genel kurul üyelerimizin bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verdi.

“Kongreye 93 üye katılıyor”

Altay SK'da 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, seçim maddesine geçilemeden yarıda kalmıştı. Başkan Özgur Kanlı yönetimi mali ve idari yönden ibra edilirken, yönetime aday çıkmaması nedeniyle seçim gerçekleştirilememişti. 11 Mayıs'taki kongreye 93 genel kurul üyesi katılmıştı. Tüzük gereği, 16 Temmuz'da yapılacak toplantı yarım kalan kongrenin devamı niteliğinde olduğu için yalnızca hazirun cetvelini imzalayan aynı 93 üye toplantıya katılarak oy kullanabilecek.

“Başkan adayı çıkmadı”

Olağanüstü genel kurul öncesinde kulüp başkanlığı için henüz herhangi bir adayın çıkmaması, siyah-beyazlı camiada endişeleri artırdı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kulübün geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirirken, Altay'ın içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle yaşanan belirsizlik dikkat çekiyor. Altay altyapısından yetişen İsa Toygar, Oktay ve Caner'in alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla kulübe ihtar çektiği öğrenildi. Üç genç futbolcunun sözleşmelerini feshetmemesi için kulüp yöneticilerinin devreye girerek olağanüstü genel kurulun beklenmesini talep ettiği belirtildi.

“Mehmet Can Karagöz kongreyi bekliyor”

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün de olağanüstü genel kuruldan çıkacak kararı beklediği öğrenildi.Teknik analiz alanında çalışmalarını sürdüren deneyimli teknik adamın, ekibiyle birlikte kongrenin ardından oluşacak tabloya göre yol haritasını belirleyeceği ifade edildi. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte ayrılıkların sürdüğü, altyapıdan yetişen oyuncuların da takımdan ayrılma sürecine girdiği belirtildi.Ekonomik kriz, FIFA dosyaları, transfer yasağı ve artan borç yüküyle mücadele eden İzmir temsilcisinde gözler olağanüstü genel kurula çevrildi. Kongreye yalnızca 11 Mayıs'taki hazirun listesinde yer alan 93 üye katılabilecek.