Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çanakkale ruhunu bütün vatandaşlara kazandırmak amacıyla hazırladığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos’ta Menderes’e geliyor. Menderes Belediye Binası önünde kurulacak olan müze içerisinde Çanakkale Savaşı’na ait objeler, eşyalar, videolar sergilenecek.

Cephedeymiş hissi yaratacak

2 gün boyunca ücretsiz bir şekilde hizmet verecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 10.00-00.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Özel ses ve özel görüntü kalitesiyle heyecanlandıran müze, vatandaşları cephedeymiş hissi yaşatacak.

“Müzeyi gezmeyi şiddetle tavsiye ediyorum"

”Tüm vatandaşları Çanakkale Mobil Müzesi’ne davet eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek “Çanakkale Mobil Müzesi tarihi anlamamamız açısında harika bir organizasyon. Bu vatan kolay kurulmadı. Çok büyük fedakarlıklar ve acılarla, milli ruhla bu vatanı savunduk. Bunu her vatandaşımızın anlaması çok önemli. Mobil müze Çanakkale’ye gidemeyen tüm vatandaşlarımıza tarihimizde yatan o ruhu anlama imkanı sunacak. Tüm vatandaşlarımıza bu müzeyi gezmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Birlikte Çanakkale destanını daha iyi anlayalım ve tarihimizi en iyi şekilde öğrenelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bize bu deneyimi yaşatacak organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.