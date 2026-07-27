İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yunus polislerinin dün gerçekleştirdiği rutin saha uygulamaları sırasında, durumundan şüphelenilen Y.E.A. isimli bir kişi durduruldu. Ekipler tarafından şahsın kimlik bilgileri üzerinden yapılan GBT-UYAP sorgulamasında, Y.E.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Y.E.A., Yunus polisleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.