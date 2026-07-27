Son Mühür/ Beste Temel- Narlıdere Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve ilçe içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan yollarda asfalt yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler son olarak Sahilevleri, Çamtepe ve Narlı mahallelerindeki kritik bağlantı noktalarını yenileyerek trafiğe açtı.

Çalışmaları Sahilevleri Mahalle Muhtarı İsmail Yetim ile yerinde inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçedeki 11 mahallenin tamamında yıpranan yolların planlı şekilde elden geçirileceğini belirtti.

İşlek sokaklar ve bağlantı yolları yenilendi

Çalışmalar kapsamında Sahilevleri Mahallesi’nde sahil yolu ile eğitim kurumlarına ulaşımı sağlayan Venüs Sokak kısa sürede asfaltlandı. Çamtepe Mahallesi’nde ise Mithatpaşa Caddesi, Güngören Caddesi ve Kapalı Pazaryeri bağlantısını sağlayan Yıldırım Sokak’ta serim işlemleri tamamlandı.

Narlı Mahallesi’ndeki Tülay Aktaş Caddesi’nin yıpranan kısımlarında da asfalt ve kaldırım düzenlemesi yapan ekipler, bölgedeki araç yoğunluğunu hafifletmek adına yeni bir otopark alanını hizmete sundu.

"11 Mahallede yolları tek tek yeniliyoruz"

İlçe genelindeki altyapı hamlesinin devam edeceğini vurgulayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şöyle konuştu:

"Venüs ve Yıldırım sokaklarımız isim olarak sokak geçse de taşıdıkları araç yüküyle cadde işlevi görüyor. Kısa sürede tamamladığımız çalışmalarla komşularımıza çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladık. 11 mahallemizde kullanım ömrünü tamamlayan yollarımızı tek tek yeniliyor, ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getiriyoruz."

Sahilevleri Mahalle Muhtarı İsmail Yetim de uzun süredir asfaltlanmayan sokakların yenilendiğini belirterek yürütülen çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.