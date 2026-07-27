Son Mühür- Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli süreçte usulsüzlük yaptıkları ve delillere müdahale ettikleri iddia edilen kolluk personeline yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde İzmir dahil 15 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.

İzmir dahil 21 adrese baskın

Jandarma ekipleri; İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 15 ilde belirlenen 21 adrese arama gerçekleştirdi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında işlem yapılan 19 kamu görevlisinin unvanları şöyle duyuruldu:

1 emniyet müdürü

1 emniyet amiri

1 başkomiser

1 komiser

1 başpolis memuru

10 polis memuru

1 bilgisayar işletmeni

3 emekli polis memuru

Delillerin karartıldığı iddiası inceleniyor

Ekiplerin yaptığı ifade analizleri, teknik takipler ve dijital incelemeler sonucunda yeni bulgular elde edildi. Olay döneminde Tunceli’de görev yapan bazı emniyet mensuplarının yürütülen adli işlemlere müdahale ettiği ve usulsüzlük yaptığı belirlendi.