Son Mühür - Global enerji piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan son düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 3 lira 12 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 1 lira 14 kuruş arttı.

17 Temmuz 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

Motorin litre fiyatı: 73.08 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.49 TL

Motorin litre fiyatı: 72.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.60 TL

Motorin litre fiyatı: 74.19 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 74.47 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL