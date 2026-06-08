Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in tarım ve kültür merkezlerinden Kemalpaşa, bir hafta boyunca tarihinin en coşkulu dönemlerinden birini yaşadı. Bu yıl 53’üncü kez kapılarını açan Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, 1 Haziran’dan itibaren ilçeyi adeta dev bir açık hava sahnesine çevirdi. Konserlerden halk danslarına, yarışmalardan çocuk atölyelerine kadar her yaşa dokunan etkinlikler binlerce İzmirliyi ilçede buluşturdu. Festival, hafızalardan silinmeyecek bir kortej yürüyüşü ve rap müziğin sevilen ismi Gazapizm’in sahne şovuyla görkemli bir final yaptı. Alan tıklım tıklımdı.

Popun kraliçesinden görsel şölen

Festival takvimi yerel yeteneklerin dinletileri ve Anadolu ezgilerini taşıyan halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı. Ancak coşku, altıncı günde kelimenin tam anlamıyla zirve yaptı. Güçlü sesiyle tanınan ünlü sanatçı Işın Karaca, Kemalpaşalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce vatandaşın cep telefonu ışıklarıyla eşlik ettiği konserde meydan dev bir koroya dönüştü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, sahne performansının ardından Karaca’ya teşekkür plaketi sunarken ilçenin simgesi olan taze kirazlardan ikram etmeyi de ihmal etmedi. Festival boyunca kurulan belediye stantlarında geleneksel olarak tüm ziyaretçilere kiraz ve nazar boncuğu dağıtıldı. Çocuklar için kurulan dev oyun alanları ve maskotlar ise ailelerin yüzünü güldürdü.

En iyi üreticiye çapa makinesi

Final gününün ilk büyük hareketi, Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığın İzBB Bandosu eşliğinde başlattığı kortej yürüyüşü oldu. Protokolün eksiksiz katıldığı yürüyüşün ardından en çok merak edilen bölüme, yani tarımsal ödül törenine geçildi. İlçe ekonomisinin can damarı olan kiraz üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "En İyi Kiraz Üreticisi Yarışması" sonuçlandı.

Yiğitler Mahallesi’nden yarışmaya katılan Ali Fehmi Akaydın, jüriden tam not alarak bu yılın en başarılı kiraz üreticisi seçildi. Akaydın ailesine birincilik ödülü olarak tarımda büyük kolaylık sağlayacak bir çapa makinesi hediye edildi. Dereceye giren diğer dört üreticiye de benzinli testerelerden tırpanlara, nakit zirai ilaç çeklerinden budama makaslarına kadar toplamda on binlerce liralık üretim desteği sağlandı. Sadece çiftçiler değil, festival kapsamında düzenlenen satranç turnuvası ve kısa film yarışmasının kazananları da ödüllerini Başkan Türkmen’in elinden aldı.

Kapanışı sokak sanatı yaptı

Yedi günlük maratonun son kelimesini ise rap müziğin güçlü kalemi Gazapizm söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve çevre ilçe belediye başkanlarının da izlediği final konserinde meydan hınca hınç doldu. Şarkıların hep bir ağızdan söylendiği gecede Kemalpaşa, yarım asrı deviren bu köklü geleneğe yakışır bir veda imza attı.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, final konuşmasında festivalin sadece bir eğlence değil, ilçenin birliğini ve tarımsal emeğini dünyaya duyuran çok güçlü bir vizyon olduğunu belirtti.

