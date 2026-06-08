Son Mühür- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Zero Waste Forum Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Forum 5 binden fazla ulusal ve uluslararası katılımcının katılımıyla başladı. Sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında önemli isimleri buluşturan etkinlik, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla şekillendi.

Sürdürülebilirlik için küresel iş birliği çağrısı

Açılış konuşmasında birçok değerli isim yer aldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da konuşma yaptığı forumda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Yeşil dönüşümün yol haritası masaya yatırıldı

50'den fazla oturumun gerçekleşeceği forum üç gün boyunca devam edeceği bildirildi. Gerçekleşecek oturumlarda atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, metan emisyonlarının azaltılması ve yeşil dönüşümün küresel iklim eylemlerindeki rolü gibi birçok önemli konu ele alınıyor.

Adından söz ettiren alanında uzman isimlerin bilgi ve birikimlerinin paylaşıldığı oturumlarda, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik politikalar, yenilikçi çevre teknolojileri ve sürdürülebilir üretim-tüketim modelleri de değerlendiriliyor.

Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesini temsilen, Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Görkem Akıncı, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. E. Duyuşen Kokulu ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Özmıhçı katıldı.

Daha önceden de çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar sergileyen DEÜ sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.