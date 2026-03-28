İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Toplam 7 aracın karıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk kaza sonrası zincirleme çarpışma

Kaza, saat 05.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan ilk kazanın ardından bazı sürücüler yardım etmek için araçlarını yavaşlattı. Bu esnada arkadan gelen araçların duramaması sonucu zincirleme çarpışma yaşandı.

3 kişi yaralandı

Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Araçlar kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.