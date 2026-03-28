Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.
Kaza Somuncubaba Bulvarı’nda meydana geldi
Kaza, Darende Somuncubaba Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Ö. yönetimindeki 44 AHZ 713 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha Kılıç’a çarptı.
Hastanede hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zeliha Kılıç, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kılıç kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı
Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.