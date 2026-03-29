Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı fark eden başka bir sürücü ise yardım etmek amacıyla aracını yol kenarında durdurdu.

Kamyonet fren yapamadı

Olayın ardından tehlike büyüdü. Aynı istikamette seyreden bir kamyonet sürücüsü, kaygan zemin nedeniyle aracını durduramayarak önce yol kenarında duran araca, ardından da kazaya karışan otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak refüje çıktı.

3 sürücü yaralandı

Zincirleme kazada üç aracın sürücüleri yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.