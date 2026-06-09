Son Mühür- İktidara yakın kalemlerden gazeteci Zafer Şahin, Özgür Özel ve kurmaylarına Gültekin Uysal liderliğindeki Demokrat Parti'den bir teklif yapıldığına dair bir kulis bilgisi paylaştı.

Şahin paylaşımında,

''Demokrat Parti’den Özgür Özel’e sürpriz teklif…

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olsun. Siz de Genel Başkan…

Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı..

İmamoğlu’nun 4 eğilimi birleştiren ANAP modeli parti isteği Demokrat Parti’de gerçeğe dönüşebilir...'' ifadelerine yer verdi.

Demokrat Parti'den Şahin'e yalanlama...

Zafer Şahin'in Demokrat Parti adına Özgür Özel'e teklif götürüldüğüne dair iddiasına Demokrat Parti Genel Başkanvekili Gürcan Dağdaş'dan yalanlama geldi.

Kulis aparatlarınızı gözden geçirin...



''Zafer bey, DP Genel Başkanı Vekili olarak beyanımı dikkate alacağınızı umuyorum!!!'' sözleriyle Zafer Şahin'e seslenen Gürcan Dağdaş,

''Demokrat Partiyle ilgili paylaşımınız tamamıyla asılsızdır…

“Kulis” aparatlarınızı yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim…

DP’ nin yol haritası bellidir. Kimsenin yedeği veya aparatı olmayacaktır…

Müstakil, milletin talimatına uygun siyasetini devam ettirecektir…

Ve başaracaktır…'' mesajı verdi.

Demokrat Parti'yle ilgili sürpriz gelişmelerin olabileceğine dikkat çeken Dağdaş,

''Meraklanın diye bir kuliste benden…

Ekimi bekleyin!!!'' çağrısında bulundu.