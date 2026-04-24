Son Mühür/ Beste Temel- Ege üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 9 eylül Üniversitesi Radyolojı Anabilim Dalında radyoloji eğitimi alan Ali Algül yaklaşık 10 yıl kamuda hekimlik yaptıktan sonra 2005 yılında özel sektöre geçtiğini belirtti. Yaklaşık 20 yıldır özel sektörde hekimlik yöneticilik yapan, meslekte 30 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Ali Algül “Aslında hekimlik yaparak zaten bir şeyi yönetiyorsunuz. Hasta-hekim ilişkisi, hasta-sağlık çalışanı, doktor-çalışan ilişkilerini zaten yönetiyorsunuz. Büyük bir grupla sağlık hizmetini yönetmek için bir orduyla çalışıyorsunuz. Çalıştığınız hastanelerde, en küçük sağlık ocağında bile çok sayıda insan var. Arka planda bir ordu var. Orada bu yönetsel kimliği sağlamak zorundasınız. Eğitim alırken uzmanlık diplomamızda ‘bir kliniği yönetecek donanıma sahiptir’ yazar. Bir hekim bunu yapmak zorunda. Uzun zamandır keyifle yaptığım bir şey. Hem hekimliği hem yöneteciliği bir arada götürdüm. Fakat artık şube sayısı arttı, çalışan arttı, sorumluluk arttı. Binin üzerinde çalışanımız var. Aile olduk. Hastane yöneticisi olmak benim için şöyle şans, hekim olmam; bununla ilgili eğitim almış olmam, bu disiplinle hastanecilik kültürünü almış olmak yöneticiliği kolaylaştırıyor. 3-0 önde başladım yöneticiliğe. Bildiğimiz işi yapıyoruz” diye konuştu.

"Hikaye öğrenciyken başladı"

Metropol Hastanesi’nin nasıl ortaya çıktığını anlatan Algül, “Bu hikaye henüz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyken bir grup idealist tıp öğrencisinin okul bitince İzmir içinde bir poliklinik kuralım, insanlara yardımcı olalım, iyi iş yapalım, toplumla sağlıklı iletişim kuralım, çevremize erişilebilir bir hizmet sunalım, iyi insan olalım amaçlarını barındıran bir düşünceydi. İyi insan olmayan iyi bir hekim olamaz. Hekimliğin özü budur. Önce iyi insan olmalısın ki sonra iyi hekim olabilesin. İdealist gençler yola çıktı ama gittikçe seyreldi. Hayat gayesi herkesi başka yere savurdu. Biz 2004’te ılk adımı attık. İzmir Şemikler’de ilk şubemizi açtık. Eşim kadın doğum uzmanı ben radyoloji uzmanıyım. Birlikte ciddi sayıda hastaya baktık. 7/24 sağlık düşündük. Bir işi severek yaptığınızda zaten başarılı oluyorsunuz. Hastayı odağınıza aldığınız zaman gerçekten insana dokunmaya başladığınızda bu işler zaten yapılabiliyor. Bu başarı tamamen toplumla, çevremizle, mahallemizle kurduğumuz sağlıklı ilişkiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Motivasyonumuzun temeli tamamen insanlara dokunmak. Onlarla iç içe olmak. Erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmak. Hiç kimseyi ayırt etmeksizin sağlık hizmeti vermek” olduğunu dile getirdi.

"Başka şehirden dahi arasanız bu hizmete ulaşabilirsiniz”

Kesinlikle hastanın aleyhine bir işlem, gereksiz bir işlem yapmamayı hayat felsefesi haline getirdiklerini söyleyen Algül, “ Hastanın ihtiyaçları. Hastalık değil karşımızda bir hasta var. Onun ruhsal ve bedensel bütünlüğü hep göz önünde bulunmalıdır. Odak tamamen hasta ve ihtiyaçları. Olabildiğince o hastaneye az gelmeli o hasta. 7/24 çağrı merkezimiz nöbetçi hekimle hizmet vermektedir. Başka şehirden dahi arasanız bu hizmete ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

"Avrupa’da kent merkezinde böyle bir kompleks yok"

Çok yenilikçi, teknolojiyi takip eden, dinamik genç İzmir merkezli bir sağlık kuruluşu olduklarını ifade eden Algül, Metropol Hastanesi’nin şu anda bir şubeyle başladıkları bu yolculukta 9 şubeyle faaliyetlerini sürdürdüklerini, toplamından daha büyük bir entegre rehabilitasyon yaşlı bakım merkezi, termal otel ve hastane kompleksinden oluşan büyükçe bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu otel tarzı projeyi hayata geçirmek içinde Balçova’yı tercih ettiklerini dile getirdi. Algül, “Bizim projemiz hem yaşlı bakım, rehabilitasyon, hastane ve otel kompleksi şeklinde yani sporcu sağlığından, onkolojik ameliyatların yapılabildiği bir sağlık kompleksi olarak düşündüğümüz bir çalışma. Bölgedeki en büyük kuruluş olacaktır. Avrupa’da kent merkezinde böyle bir kompleks yok. Avrupa’da Balkanlarda da bazı klinik şubeler açmayı düşünüyoruz” dedi.

"Türkiye pandemiden çok iyi çıkan bir ülke"

İzmir’in sağlık turizminde parlayan bir cevher olduğunu söyleyen Algül, “İzmir mide ameliyatlarında dünyada lider. İzmir’de çok sayıda merkez, çok sayıda başarılı bir şekilde obezite ameliyatlarını yapıyor. Obezite konusunda izmir bilinir. Yapılan ameliyat sayısı alanında da izmir avrupada da birinci sırada. Açık ara önde bir şehir. Bizim hastanemizde de çok sayıda obezite ameliyatı yapılmaktadır. Türkiye pandemiden çok iyi çıkan bir ülke. Doktor göçü tersine dönmüş durumda” şeklinde konuştu.

Dünyanın en iyi sağlık hizmetini verdiklerini belirten Algül, Ekonomik olarak çok uygun hizmet verdiklerini, obezite ve estetik cerrahıyla ilgili yoğun talep gördüklerini belirterek hastaların tercih etme nedenlerini “Genç dinamik alanında bilgi birikimine sahip hekimlerle çalısıyoruz. 7724 erişilebilir hastaneyiz , yüksek teknoloji yoğunluğu var. Hasta memnunyeti yüksek, hastanın merkezde olduğu bir sağlık anlayışıyla var olmuş bir sağlık grubuyuz” şeklinde sıraladı.

"Robotik yanıt sistemimiz mevcut"

Metropol Sağlık Kuruluşu olarak kullandıkları teknolojiler hakkında bilgi veren Algül “Radyolojik olarak insan gözünün seçebileceği iki nokta arasındaki konstrat farkını, milyonlarca daha yüksek oranda mikron düzeyde patalojiyi tanıyacak bir enstrümana kavuştuğumuzu düşünüyorum. Sizin gözünüzün göremeyeceği, kulağınızın işitemeyeceği bir sesi duyan gören değerlendiren bir yardımcınız var. Yapay zekanın kullanımı henüz emekleme döneminde. Bizde var. Hastaların sorularına cevap veren, onların hangi branşa gitmeleri gerektiğini söyleyen robotik yanıt sistemimiz mevcut. Bizim yapay zeka robotumuzun adı ROZA’dır. Siz aradığınızda ben roza size nasıl yardımcı olabilirim der ve sizinle sohbet edebilir” diyerek açıkladı.

"Yapay zeka dozaj hatalarını öngörüp onları minimalize edecek"

Yapay zekanın bir doktorun yerini tamamen almasının mümkün olmayacağını söyleyen Algül, “ Karar verici olan yapay zeka olacaktır. Beni daha çok heyecanladıran henüz net anlamıyla bulunamayan hastalıkların tedavisinde , ya da üretilecek olan ilacın sürecinin hızlanmasını sağlayacak. Yapay zeka kullandığı algoritmalarla olası zararları olası dozaj hatalarını öngörüp onları minimalize edecek. Böylece zaman kaybını önleyecek. Patolojik olarak temiz olan Kanserli dokuyu normal olmayan dokuyu orda görerek temizleyeceksiniz. Yapay zeka kullandığı algoritmalarla toplumda kimin hangi hastalıklara yakalanacağını doğru tahmin edebilecek. Bunu sadece hekimlerin kullanacağı bir şey olarak düşünmeyelim. Doktora itme ihtiyacını yüzde 50 lerde azaltacak. Dolayısıyla ekonomik olarakta çok faydalı olacak. Herkesin iyi sağlık alma hakkı olmalı” diyerek yapay zekanın önemine vurgu yaptı.

"Boş zaman diye bir kavram olmamalı"

Verimliliği artıran hastane modelleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Algül, “Çiğli’de en son açtığımız hastanede mimari yapısına dikkat ettik. Hastaların doktorların hemşirelerin zamanından çalmayacak şekilde giriş çıkışlar düzenlendi. Hastanın her yeri konforlu olmak zorunda. Yapay zekayı bu anlamda da kullanıyoruz. Teletıp konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Algül, aynı zamanda yazılım ekipleri olduğunu belirtti.

Günümüzdeki hasta profilini değerlendiren Algül, eskiye nazaran hastaların daha bilinçli daha seçici olduklarını dil getirdi.

Son olarak genç hekim adaylarına önerilerde bulunan Algül, “Eğitim zamanını iyi değerlendirmeliler. Çok iyi yerlerde stajyer olarak çalışmak için gönüllü olmaları, iyi bir hekim olmak vizyon sahibi olmak ve düşünüyorlarsa girişimci ya da akademik kariyer geleceği için olmazsa olmaz. Boş zamanlarında sosyal sorumluluk projelerinde görev almaları ve derslerini çalışmaları olmazsa olmaz . Boş zaman diye bir kavram olmamalı. Kitap okuyan, dünyayı araştıran, teknolojiyi takip eden insanlar olmalılar” diye konuştu.



