Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk’ün ‘1500 gemi 2,5 milyon yolcu hedefimiz var bu yıl için. Ocak ve Mart arasında yılın ilk çeyreğinde, son 16 yılın en iyi 3 ayını gözlemliyoruz. Hedefler rahatlıkla 2026’da sağlanacak’ açıklamalarını değerlendirerek, kentin turizm potansiyeli üzerine Son Mühür’e konuştu.

Korhan Bilgin: İzmir Limanı’nı artık kruvaziyer yolcusu tercih etmiyor

İzmir Limanı’nın artık kruvaziyer yolcusu tarafından tercih edilmediğini aktaran ve turistlerin İzmir’den memnun kalmadığını vurgulayan Korhan Bilgin, “İzmir Limanı’na 2025’te 51 gemi geldi. 2026’nın ilk iki üç ayında 25 bin kişi geliyor yani rakamlarda giderek bir azalma var. Aslında gemi sayılarının azalması çok önemli değildir. Geminin içindeki yolcunun kalitesinin düşmesi önemlidir. Yani şunu söylemek mümkün, İzmir Limanı’nı artık kruvaziyer yolcusu tercih etmiyor. En son gelen MSC’nin gemisi de İzmir’den memnun olmadığını anketlerde belirterek ayrıldı.” dedi.

“Söylenen rakamlar gerçekçi değil”

Öte yandan, DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk’ün meclis toplantısında açıkladığı hedefler hakkında konuşan Bilgin, konuşulan rakamların gerçekçi olmadığının altını çizerek, “2026 yazı itibariyle Yusuf Öztürk’ün açıkladığı 2 milyon yolcu bence Türkiye geneli ile ilgili eğer İzmir genelinden böyle bir bahsediş varsa Albayrak Grubu’nun limanı devralmasıyla ilgili bir durum değil bu. Varlık Fonu’nun burada yapacağı açıklamayı bekliyoruz.

Bu işletmenin dışarıya verilerek, 2 milyon turistin buraya geleceğini söylemek biraz hayal olur. İzmir Limanı’nın, Kuşadası Limanı’nın önüne geçebileceğini düşünmüyoruz. Oraya büyük gemiler geliyor. Dün Kordon İş Adamları Derneği Başkanı bir açıklama yaptı ve gemilerden kimsenin inmediğini söyledi bu doğrudur ben de limandaydım. İki gemiden çıkanlar otobüslerle Efes’e gittiler. Ben Yusuf Öztürk’ün söylediği rakamın gerçekçi olmadığını düşünüyorum.” diye konuştu.

“İzmir’de destinasyon parlatması yok”

Son olarak, yerel yönetimlere eleştirilerini sıralayan Korhan Bilgin, liman dışında çöp toplama merkezinin doğru olmadığını savunarak, konuyla ilgili şu ifadeleir kullandı:

“İzmir’de belediyeye hala söylememize rağmen liman dışında çöp konteynerleri duruyor. Oraya çöp toplama merkezi yapmışlar. Hala inşaat devam ediyor. Trafik felç, insanlar yürürken Kordon’da inşaatları görüyorlar. Yani insanlar nerede otursun yemek yesin? Kemeraltı gerçeğini zaten herkes biliyor marka yok ürün yok. Kemeraltı’nda dolaşıp ne yapsın turist peynir mi alsın? Bence, İzmir’in altyapısını turizme hazırlamak lazım. İzmir’de destinasyon parlatması yok.”