Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Ülkü Ocakları bu sene 23 Nisan’da alışılmışın dışına çıktı. Kutlamaları sadece meydanlarda bırakmak yerine Karşıyaka’daki Özel Yürekler Okulu’na somut bir katkı sunmak istediler. Okuldaki öğrencilerin bir süredir istediği o sera projesi nihayet bitti. Düzenlenen küçük bir törenle de anahtarı okul yönetimine teslim ettiler.

Hem eğitim alanı hem de etkinlik merkezi

Mesele aslında sadece bir yapı inşa etmek değil. Öğrencilerin toprakla uğraşması ellerinin çamura değmesi asıl olay. Kendi ektikleri bitkinin büyüdüğünü görmek özel öğrencilere "ben de yapabiliyorum" duygusunu verecek.

Sera dediğimiz şey bir nevi onların hem eğitim alanı hem de enerjilerini verebilecekleri bir durak olacak artık. Orada büyüyecek her çiçek aslında bu öğrencilerin başarısı sayılır.

İzmir İl Başkanı Burak Kılıç da törendeydi. Konuşmasında işin sorumluluk kısmına değinerek şunları söyledi;

"23 Nisan bizim için sadece bir tarih değil. Bu özel çocuklara hizmet etmek, onlara bir imkan yaratmak asli görevimiz. Bu sera, bizim onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olsun istedik."

Günün sonunda özel öğrencilerin o heyecanlı hallerini görmek her şeye yetti. Veliler de öğretmenler de projedren hayli memnun kaldıklarını belirtti.

İzmir Ülkü Ocakları bu tarz doğrudan insana dokunan tabela projesi olmayan işlere önümüzdeki süreçte de devam edecek.

