Tüm Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İzmir de dahil olmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu tüm Türkiye'ye yayılırken, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çeşitli etkinliklere imza attı. Belediyeler, yeni organizasyonlara da imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir hamle de Buca Belediyesi'nden geldi.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Yüzme Şenliği düzenlenirken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda düzenlediğimiz Yüzme Şenliği’nde, madalya için ter döken 160 kursiyerimizin ve onlara tribünlerden eşlik eden ailelerimizin heyecanına ortak olduk.

Bizim için önemli olan Türkiye’nin yarınlarını ellerinde tutan evlatlarımızın özgüvenini ve başarma azmini görmek. Şuna yürekten inanıyoruz ki sporla büyüyen bir çocuk, hayata karşı çok daha dirençli olur." ifadelerini kullandı.

