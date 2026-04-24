Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Meslek Fabrikası eyleminin sahada süreceği konuşulurken, kentte bir çok belediyede memurlar hak arayışını sürdürüyor.

Sendikalardan ortak mücadele

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube , Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube, Birlik Yerel-Sen, Bağımsız Yerel Hak-Sen tarafından belediyelerde ortak bir mücadele sürdürülüyor. Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, Son Mühür'e yaptığı açıklamada, "Bu belediyelerin bu hale düşmesinin sorumlusu ne işçi ne de memur kesimidir. Belediyeleri bu hale kim düşürdüyse hesabını onlardan sorsunlar. Daha düne kadar meslek fabrikasında yaşanan haksızlığa hukuksuzluğa karşı birlikte meydanlarda ses yükseltirken bugün aynısını uyguluyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Dün eleştirdiğimiz ne varsa bugün aynısını bazı belediye başkanlarımız yapıyor. Ve bu çelişkiyi hiçbir zaman emekçi unutmaz" diye konuştu.

Sendika Toplu İş Sözleşmesinden doğan, kazanılmış haklarını alabilmek için eylemlerini sürdürüyor. Sendika bugün talepleri karşılık görmeyince üyeleri ile birlikte ‘iş bırakma’ eylemi gerçekleştirdi. Bir diğer belediye eylemi ise Buca Belediyesinde sürüyor. Yine Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen tarafından Buca Belediyesi’nde sürdürülen eylemde, memurlar TİS alacaklarının tamamı ödenene kadar, eylem sürecinin devam edeceğini ifade ediyor.

Kent A.Ş. personeli de eylemde

Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş.’de de eylem uzun süredir devam ediyor. 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler, belediye şantiyesinde eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye işçilerinin eylem ve söylemlerini dikkate almadan şantiyeye giriş yapmış, Başkan Ünsal’ın bu tavrı emek camiasının tepkisine yol açmıştı.