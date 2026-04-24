Son Mühür- Foça Belediyesi ekipleri 23 Nisan sonrasının ilk günü rotayı Ilıpınar Özel Eğitim Merkezi’ne çevirdi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Belediye Meclis Üyesi Ümran Göçen’in de eşlik ettiği bu ziyarette merkezin özel çocuklarıyla bir araya gelinerek hem vakit geçirildi hem de yüzlerdeki tebesssüme ortak olundu.

Ancak ziyaret sadece bir hal hatır sorma etkinliğiyle sınırlı kalmadı. Okul Müdürü Dr. Hatice Tezer Aslan ile birlikte kolları sıvayan heyet, okul bahçesini karış karış gezerek eksikleri tek tek not etti.

Sahada hızlı çözüm devreye giriyor

Peki bu incelemeler ne anlama geliyor? Belediyeden yapılan açıklamaya göre çocukların daha konforlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için gereken teknik işlemler vakit kaybetmeden başlatılmış durumda.

Özellikle bahçe düzenlemesi ve fiziksel imkanların iyileştirilmesi noktasında somut adımların atılması hedefleniyor.

Gözler ekiplere çevrildi

Belediyenin bu girişimi bölgedeki sosyal sorumluluk projelerinin kağıt üstünde kalmayıp bizzat sahaya indiğinin de açık bir göstergesi niteliğinde oldu.

Şimdi ise gözler başlatılan bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp çocukların hizmetine sunulacağı güne çevrildi.

