İzmir emniyetinin detaylı takibinin ardından, film senaryolarını aratmayan bir kaçış hikayesi Konak sokaklarında bitti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 12 yıl önce işlenen bir cinayetin faili olarak aranan ve hakkında müebbet hapis cezası olan Adnan Kaymaz, tanınmamak için yaptığı yöntemlere rağmen İzmir’de kıskıvrak yakalandı.

Estetik ameliyatlarla yeni yüze kavuştu

2014 yılındaki cinayetin sonrasında ortadan kaybolan Kaymaz’ın, önceki yüzünü tamamen silmek için 9 kez estetik operasyon oldu.

Burnundan çene uzanan yüzünün neredeyse her bölgesinde değişiklik yaptıran şahıs, on yıldan fazla bir süre başka biri olarak yaşamayı sağladı.

Tanınmamak için bir sürü yöntem denedi

Bursa’dan otostop çekerek İzmir’e kaçan ve saklanan Kaymaz’ın, yakalanmamak için dikkat ederek yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Kaymaz’ın tanınmamak için,

Resmi kaydı olmayan günübirlik ve vasıfsız işlerde çalıştı.

Sürekli farklı isimler ve sahte kimlikler kullandı.

Dışarı çıktığında yüzünü gizlemek için sürekli şapka takmak gibi yöntemlere başvurduğu belirlendi.

Saatlerce kameralar izlendi

Şüphelinin İzmir’de olabileceğine dair edinilen küçük ipuçları, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün bakılmasıyla ortaya çıktı.

12 yıllık kaçış son buldu

10 Nisan sabahı şapkasını takıp işe gitmek için yola çıkan Kaymaz, emniyet güçlerinin baskınıyla yakalandı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına anbean yansırken, 12 yıllık kaçışı İzmir Adliyesi'nde son buldu.

Hakkında bulunan kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sebebiyle tamamlanan işlemlerin sonrasında cezaevine teslim edildi.