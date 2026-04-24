Son Mühür- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Selçuk durağı sebebiyle hafta sonu alanda önemli bir hareketlilik bekleniyor.

Yarışın sorunsuz bir şekilde bitirilmesi için hem trafik akışında hem de park düzenlemelerinde büyük değişiklikler yapıldı.

Park yasağı ne zaman başlıyor?

Yarış hazırlıkları dahilinde araç park değişiklikleri 25 Nisan Cumartesi gecesi saat 22.00 itibarıyla başlatılacak.

26 Nisan Pazar günü yarış sonuna kadar aşağıda belirtilen güzergahlarda araç park edilmesine izin verilmeyecek:

Pamucak Kavşağı - Şirince Kavşağı - Meryem Ana Kavşağı arasında bulunan bağlantı yolları.

Dr. Sabri Yayla Bulvarı ve Atatürk Caddesi.

İsabey Camii önü, Anton Kallinger Caddesi ve St. John Caddesi.

Yarışmacılar hangi rotayı izleyecek?

Bisikletçiler Selçuk ilçesine Pamucak Kavşağı’ndan giriş yapacak. Şehir içindeki rota ise şu şekilde;

EFES Kavşağı’ndan geçiş,

Hastane ve Sanayi kavşaklarını takiben Meryem Ana Kavşağı’ndan dönüş,

Dönüşün ardından tekrar Sanayi ve Hastane kavşaklarından geçilerek Artemis Kavşağı’nda parkurun tamamlanması.

Hangi ilçeden saat kaçta geçilecek?

Yarışı alanda izlemek isteyenler için Çeşme’den başlayıp Selçuk’ta bitecek etabın zaman takvimi ise şu şekilde,

10:50 - Çeşme (Başlangıç)

11:58 - Urla

12:45 - Seferihisar

13:23 - Gümüldür

14:14 - Küçük Menderes Köprüsü

14:25 - St. Jean Kavşağı (Varış)