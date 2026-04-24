Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Son Mühür TV'deki Tunç Erciyas'ın sunduğu Sıcak Bakış programına katılan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat ve Genel Başkan Yardımıcısı Emrullah Altınkaynak sendikaların son durumunu ve memurların sorunlarını dile getirdi.

Birlik Yerel-Sen'in nasıl kurulduğu, faaliyetlerinin yanı sıra memurların günümüzdeki sorunları İzmir belediyesindeki eylemler, TİS sorunu ve bankamatik memurları meselesi derinlemesine tartışıldı.

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat'ın Sıcak Bakış'taki sözleri şu şekilde:

''Şimdi 2017 yılında biliyorsunuz, 15 Temmuz 2016’da bir süreç yaşandı. Türkiye’de memur sendikacılığı gerçekten kötü durumdaydı, o dönem bir kez daha teyit edilmiş oldu. Çünkü cemaat sendikaları, ideolojik sendikalar, siyasi parti sendikaları ülkeyi ve memurları ele geçirmiş durumdaydı. BASK Konfederasyonu’yla o dönem tanıştığımızda, bağımsız sendikacılığın gerçekten hangi yollarda yürüdüğünü ve memurun haklarını savunma gereksinimi gösteren bir konfederasyon olduğunu bize gösterdi. Bunun ardından gelen süreçte, 2022 yılında Emrullah Başkanım olsun, Karaman’da Uğur Başkanım olsun, Samsun’da Mehmet Şişman ve Ufuk Başkanımla beraber bir ön fikir olarak bu sendikayı kurmuş olduk. Bu sendikaya ihtiyaç vardı çünkü yerel yönetim iş kolunda sözde büyük sendikalarımız var; ancak bir tarafta siyasetin gölgesinde kalmış sendikalar, diğer tarafta ideolojik saplantılarla hareket eden sendikalar maalesef memurları, özellikle yerel yönetimlerde, ele geçirmiş durumdaydı.

AK Parti’ye mensup bir belediyeye gittiğimizde “AK Parti’nin sendikası” diye adlandırılan bir sendika öne çıkıyor, aynı belediye başka bir partiye geçince bu sefer o partinin sendikası öne çıkıyor. Bu aşamada yedi farklı siyasi partiye mensup belediye ve iki tane kayyum belediyesi olmak üzere, dokuz farklı siyasi yapıyla yönetilen belediyelerde örgütlenebilen tek sendika olduğumuzu iddia ediyoruz. Türkiye’de 28 ilde kimseye sırtını dayamadan bağımsız yürüyebilen ve memurların sorunlarına odaklanabilen tek sendika olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü bizden sonra kurulanlar da, bizden önce var olanlar da yine kendilerine bir yapı, bir parti ya da bir gölge arayışı içindeler. Bu yüzden sendikamızın Türkiye’deki varoluş sebebi, memur odaklı ve memur haklarına odaklı tek sendika olmasıdır diyebiliriz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Tek kırmızı çizgimiz devlete, millete ve bayrağa sahip çıkmaktır. Devlet memurlarının haklarını sadece dile getirebilmek temel amacımızdır. Bunun dışında kimseyi ayırma, mezhep, din, ırk ya da hangi partiye mensup olduğu gibi konular bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Bizim tek amacımız memur odaklı olmak ve devletimizin genel sorunlarına odaklanmaktır.''

''8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi başından itibaren fiyasko bir sözleşmeydi, zaten hakem heyetine yönlendirilmesi de bunun göstergesiydi. Biz Türkiye genelinde bir iş bırakma eylemi yapmıştık, diğer üç konfederasyonla birlikte; BASK’ın zaten buradaki önemi büyüktü. Diğer sendikalar da aslında durumu anlamış oldu; hiçbiri yan yana gelemezken, BASK Konfederasyonu olarak biz zıt sendikaları da aynı masada buluşturabilen bir konfederasyonuz. Ahmet Doğruyol başkanımızla birlikte biz İzmir’de bir eylem yapmıştık, hatta kulakları çınlasın Ahmet Doğruyol ile.

Ahmet Doğruyol başkanımla birlikte Birlik Sağlık Sen, Anadolu Eğitim Sen ve PTT-Sen bileşenleri olarak bir eylem yapmıştık. Eylemde görselde de salatalık vardı; dedik ki bu hıyardan cacık olur ama toplu iş sözleşmesi masasından bir cacık olmaz. Olmadığını da bütün Türkiye gördü. Çünkü Memur-Sen, Kamu-Sen gibi sendikalar artık partinin gölgesinden çıkamayan ve kendisine ne emir verilirse onu uygulayan sendikalar olarak anılmaya başlanmıştır. Toplu sözleşmenin hakem heyetine yönlendirilmesiyle birlikte biz tüm sendikalar olarak, siyasi partilere “hakem heyetine üye belirlemeyin” diye ısrarla çağrıda bulunduk. Çünkü bu iş artık Meclis’e gelsin, toplum görsün istedik. Bugün göreve yeni başlayan bir memurun 61.000 lirayla İstanbul ya da İzmir gibi metropol bir şehirde kira, yol ve yemek giderleriyle nasıl geçinebileceğini tüm Türkiye’nin görmesi gerekiyor. Bu şehirlerde en düşük kira 30.000 liradır. 61.000 TL alan bir öğretmenin ya da bir sağlık çalışanının derdi geçim mi olacak, işi mi olacak?''

3600 Ek Gösterge ve 5510 Sayılı Kanun

Tahsilat deyince, benim asıl mesleğim de tahsildarlık kadro unvanıdır. Taksitlerle vezne işlemlerini yürütürler, 5’inci derece kadrodadırlar, tabii ki memurdurlar; devletin parasını toplarlar. Topladıkları para zimmetlerinde kalır, eksik olursa ceplerinden tamamlarlar. 7/24 çalışma sistemleri vardır; terminallerde, veznelerde, yollarda, mezbahalarda, bayramlarda çalışırlar, mezarlıklar da 7/24 çalışır. Bizim bu arkadaşlarımız bu hizmeti verirken emekli olunca 1961 Anayasası’ndan kalan memur kadrosuna tabi, o dönemin ortaöğretim yani ortaokul mezunuymuş gibi bir sistemle değerlendirilmeye devam ediliyor. Bugün üniversite mezunu olsanız, lisansüstü eğitim yapsanız dahi aynı kadroda kaldığınız sürece yeşil pasaport hakkınız olmayacak, hiçbir şekilde birinci dereceden emekli olamayacaksınız. Bu da emeklilikte günümüz şartlarında yaklaşık 4-5 bin TL’lik bir kayba yol açıyor. Belediyelerde bu kadronun ne kadar değerli olduğunu diğer kurumlarda görüyoruz; örneğin vergi dairelerinde çalışan tahsildarlar ya da veznedarların kasa tazminatları, mali sorumluluk zamları vardır. Gelir İdaresi’nde çalışanlar da benzer haklara sahiptir ve özel hizmet tazminat puanları yüksektir. Ancak en yoğun çalışan belediyelerde, tahsilat birimlerinde, su birimlerinde ve veznelerde görev yapan arkadaşlarımız bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor ve bu durum yasal zemine oturtulmuş değil.

''Sadece arazi tazminatı veriliyor, o da verilirse''

Diğer tarafta kamu mühendislerimiz var. Yıllardır Ankara’da eylem yaparlar, programları vardır. Biz BASK olarak, izin alamadıkları durumlarda platform olarak mühendislerimize sahip çıktık ve yanlarında olduk. Kamu mühendisleri özellikle yerel yönetimlerde araziden gelen kişiler değildir, kendilerine ait ayrı bir hak alanı yoktur; özel hizmet tazminat puanları diğer kurumlara göre düşüktür. Emeklilikte hak ettikleri derece ve kademeye ulaşsalar bile bunun karşılığını alamazlar, 3600 ek göstergeden faydalanamazlar. Oysa mühendisler olmasa hiçbir birim sağlıklı şekilde yürüyemez. Sadece arazi tazminatı veriliyor, o da verilirse. Belediyelerde böyle bir durum söz konusudur.

İtfaiyeciler ve 5510 sayılı kanun ve emeklilik sorunu

''Bir diğer önemli konumuz itfaiyecilerdir. Yaklaşık bir aydır 13 ili gezdim, birçok itfaiye biriminin gerçekten çok kötü durumda olduğunu gördüm. Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bazı uygulamalar dikkat çekti. Sağlık raporu nedeniyle yangına çıkamayacak durumda olan itfaiyecilerin, üst kadrodan alınarak düz memur statüsüne çekildiği görülüyor. Bu durum hukuken de ahlaken de vicdanen de kabul edilemez. Oysa bu personel itfaiye bünyesinde geri hizmetlerde değerlendirilebilirken tamamen vasıfsız memur statüsüne indirgenmesi düşündürücüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu yanlıştan dönülmesini tavsiye ediyoruz. İtfaiyecilerin en büyük sorunlarından biri de teçhizat eksikliğidir. Türkiye’de orman yangınlarında da gördük, itfaiyeciler olmazsa büyük felaketler yaşanır. Ülkemiz deprem ve afet bölgesidir, buna rağmen birçok birimde personel eksikliği nedeniyle işler aksıyor. Belediye başkanlarına da sesleniyorum: 8-10-20 katlı binalara ruhsat veriyorsunuz ama itfaiye ekipmanına baktığınızda merdivenler 3-4-5 katla sınırlı kalıyor. Daha önce yaşanan yangınlarda bunun sonuçlarını gördük. Örneğin Adıyaman Kahta’da 8 katlı bir binada çıkan yangında merdivenler ancak 3’üncü kata kadar ulaşabiliyordu. Bu şartlarda verilen ruhsatlar ciddi risk taşımaktadır.''

''Bu durumun sorumluluğu kimde? Yetkili sendikalar nerede?''

''5510 sayılı kanuna geldiğimizde; 1 Ekim 2008 sonrası devlet memurları bu kanuna tabi edildi. Önceden aylık bağlama oranı yüzde 50 iken, bu tarihten sonra göreve başlayanlarda yüzde 25’e düşürüldü. Bugün 2008 sonrası göreve başlayan memurlar emekli olmaya başladıklarında yaklaşık 22.700 TL civarında maaş alıyorlar. En düşük emekli maaşı 20 bin TL iken, asgari ücretten emekli olan kişi 28 bin TL alabiliyor, ancak devlet memuru 22.700 TL ile emekli oluyor. Bu durumun sorumluluğu kimde? Yetkili sendikalar nerede? Bu konular daha önce dile getirildiğinde önemsenmedi. “Daha emekliliğe çok var” denildi ama bugün bu sorun herkesin karşısına çıktı. Memurlar artık 65 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Bu nedenle hükümetin eski sisteme dönmesi ve memurların aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyoruz.''

''Bu artık bir talep değil, zorunluluktur''

''İtfaiyeciler özellikle yangınlarda ormanlara giderler, aslında resmi olarak ormana müdahale yetkileri yoktur; görevlendirme ile giderler. Şöyle bir durum var: İtfaiyede ve zabıtada “yardımcı hizmetler” adı altında işçi kadrosunda destek hizmetleri vardır. Bunların sözleşmelerine baktığınızda iş riski primi bulunur. Ancak devlet memurlarında böyle bir uygulama yoktur. Oysa risk primi her iki çalışan grubuna da verilmelidir ve bunun toplu sözleşmelere eklenmesi gerekir. Ayrıca itfaiyenin özel bir meslek sınıfı olması gerektiğini de belirtmek gerekir.

İtfaiyeciler bunu çok iyi bilirler; son toplu sözleşmede “yıpranma payı” diye bir düzenleme getirildi. Ancak bunun trajikomik tarafı şurada ortaya çıkıyor: İlgili müdürlük, yangına çıkılan saat kadar yıpranmanın emekliliğe yansıtılacağını söylüyor. Yani bir itfaiyeci 24 saat çalışsa ama o gün hiç yangına gitmese, görev yapmış olmasına rağmen hiçbir şekilde yıpranma payı alamıyor. Sadece yangına gittiğinde ya da bir kurtarma operasyonuna katıldığında, o görevde bulunduğu saat kadar yıpranma süresi ekleniyor. Yıl sonunda toplanıyor ve bunun da beşte biri kadar yıpranma payı veriliyor. Bu kadar çelişkili bir sistem oluşturuldu. Oysa baştan sona meslek kanunu yapılmış olsa, bu konuların hiçbiri bugün tartışılıyor olmayacaktı; bu artık bir talep değil, zorunluluktur.''

Yerel yönetimlerdeki sorunlar

''Yerel yönetim iş kolumuz, tüm iş kolları arasında en önemli yere sahiptir. Çünkü toplu iş sözleşmesi iki yıllık değil, her yıl yapılan tek kurum belediyeler ve il özel idareleridir. Burada da kazanabileceğimiz bazı haklar ekstra verilebilir mi konusu önemlidir. Çünkü bizim fazla mesai dışında ya da başka bir ad altında döner sermaye gibi bir gelirimiz yoktur. Sadece toplu sözleşmeden kaynaklı sosyal denge tazminatı adı altında bir ücret alabiliyoruz.

Bunu da 2010 öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekir. Referandumdan çıkan yeni 4688 sayılı kanun öncesinde toplu sözleşme yapan belediyeler ve il özel idareleri, herhangi bir yasal sınıra bağlı kalmaksızın, bütçelerinin imkânı doğrultusunda istedikleri miktarda sözleşme yapabiliyordu. 2010 sonrası 4688 sayılı kanuna tabi sözleşme yapan belediye ve il özel idareleri ise sözleşmeden doğan hakların üzerine çıkmamaya çalışıyor. Ancak çoğu durumda sözleşme metinlerinde “verilebilir, yapılabilir, edilebilir” gibi ucu açık ifadeler yer aldığında, belediye başkanları ya da genel sekreterler bunu keyfi şekilde yorumlayabiliyor.''

''Gerçekçi bir pazarlık süreci yürütülmeli''

Bugün birçok belediyede sosyal denge tazminatı yoktur. Geçtiğimiz hafta Samsun Canik Belediyesi’ndeydim; yedi yıl önce sosyal denge tazminatı verilirken, yedi yıldır bu ödeme yapılmıyor. Belediye başkanının keyfi uygulamalarıyla bu durum değişebiliyor. Örneğin, yetki almak üzereyken bir gün önce toplantı yapılıp memurlara “şu sendikada toplanırsanız size yüzde 30 verebilirim” denilebiliyor. Geçmişte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de benzer bir sistem uygulanmıştı; en çok üyeye sahip sendikaya daha yüksek oranlar verilmesi gibi uygulamalar ortaya çıkmıştı. Bu durum bazı belediyelerde hâlâ devam ediyor, özellikle Kahramanmaraş ve Malatya’da bu tür uygulamaların sürdüğü ifade ediliyor.

Bu nedenle sözleşme yapılırken ifadelerin net ve bağlayıcı olması gerekir. Her belediyenin bütçesi ve bulunduğu bölge farklı olduğu için sözleşmelerin de buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Örneğin küçük bir belde belediyesinde yüzde 120 oranında bir ödeme belirlenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de aynı oran verildiğinde yaşam koşulları arasındaki fark nasıl dengelenecek? Bu nedenle büyükşehirler, iller ve ilçeler için ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplu sözleşmelerde sabit üst sınırlar yerine, sendika ile belediye başkanı arasında gerçekçi bir pazarlık süreci yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.''

“Cemil Tugay hatrı sayılır bir sözleşme yaptı”