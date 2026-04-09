Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentsel yönetimi teknolojiyle buluşturan vizyoner projeler kapsamında, İZSU ve Gediz Elektrik’in üst düzey yetkilileriyle Akıl Şehir ve İnovasyon Merkezi’nde bir araya geldi. İlçenin dijital ikizi üzerinden gerçekleştirilen bu stratejik toplantıda, Bornova’nın yeraltı ve yerüstü envanteri dijital veriler ışığında masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddesini, altyapı yatırımları ile asfaltlama çalışmalarının eş güdümlü yürütülmesi oluşturdu. Kurumlar arası iletişimi dijital bir platformda birleştiren bu buluşma, kentsel sorunlara karşı geliştirilen "ortak akıl" ve "hızlı çözüm" iradesinin en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

Dijital haritalarla sokak sokak altyapı analizi

Akıl Şehir ve İnovasyon Merkezi’nin sağladığı teknolojik olanaklar sayesinde, Bornova’nın tamamı dijital bir simülasyon üzerinden incelendi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gediz Elektrik Yapı Denetim sorumlularının katılımıyla gerçekleşen oturumda, ilçede devam eden kanalizasyon, su ve elektrik şebekesi çalışmaları anlık verilerle haritalandırıldı. Mevcut aksaklıkların tespiti ve gelecekte yapılması planlanan yatırımların lokasyonları, dijital ikiz teknolojisi yardımıyla tek bir ekrandan analiz edildi. Bu yöntemle, planlanan asfaltlama süreçlerinin hangi noktalarda yoğunlaşacağı ve kurumların birbirinin çalışma alanına müdahale etmeden nasıl ilerleyeceği bilimsel metotlarla belirlendi.

Kesintisiz şehir yaşamı için kurumsal iş birliği vurgusu

Görüşmelerin en kritik noktası, altyapı çalışmalarının vatandaşların günlük yaşam konforunu zedelemeden tamamlanması üzerine kuruldu. Başkan Ömer Eşki ve paydaş kurum yetkilileri, özellikle kazı ve yol yapım süreçlerinde trafik akışının bozulmaması ve yaya güvenliğinin en üst seviyede tutulması konusunda mutabık kaldı. Kurumlar arası senkronizasyon eksikliğinden kaynaklanan "yap-boz" belediyeciliğinin önüne geçmek adına, tüm projelerin dijital ikiz üzerinden onaylanarak ilerlemesi hedefleniyor. Bu koordinasyon sayesinde, bir kurumun kazdığı noktada diğer kurumun işini bitirmesi ve ardından hızla kalıcı asfalt seriminin yapılması sağlanarak zaman ve kaynak israfının önüne geçilecek.

Başkan Ömer Eşki: “Bilimin ışığında hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, modern kent yönetiminde verinin gücüne inandıklarını belirterek, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak adına teknolojiyi her aşamada kullandıklarını ifade etti. Başkan Eşki, "Bornova’nın dijital ikizi sadece görsel bir maket değil, şehrimizin yaşayan bir organizma gibi her hücresini takip ettiğimiz bilimsel bir yönetim aracıdır. İZSU ve Gediz Elektrik gibi paydaşlarımızla bu veriler üzerinden konuşarak, saha operasyonlarımızı en kısa sürede ve en az mağduriyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Bilimsel planlama sayesinde Bornova’da altyapıdan üstyapıya kadar her süreçte hızlı, şeffaf ve kalıcı çözümler üretmeye, kent yaşamını aksatmadan ilçemizi dönüştürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

