Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir-İzmir'de sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetlerinde kalite yükselemeye devam ediyor.

Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nde hizmete giren yeni sistemle, evcil dostlar insan hastanelerindeki standartlarda cerrahi bakıma kavuştu.

Hastanelerde olduğu gibi sterilize ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pako çatısı altındaki Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kurarak büyük bir eksikliği giderdi.

Ameliyatlarda kullanılan bütün ekipmanlar, en gelişmiş hastanelerde olduğu gibi detaylıca sterilize ediliyor. Bu sistem, cerrahi operasyon sonrası oluşabilecek enfeksiyon riskini sıfıra indirirken, tedavi süreçlerini çok daha güvenli olmasını sağlıyor.

"İnsan sağlığı için gösterilen hassasiyetin hayvan sağlığı için de gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Sistemin işleyiş mekanizması hakkında bilgilendiren Veteriner Hekim Mehmet Uysal, "Ameliyathanede kullanılan aletler kirli alanda yıkanıyor, temiz alanda paketleniyor ve steril alanda depolanarak yeniden ameliyathaneye sunuluyor.

Böylece ameliyatların maksimum güvenlik çerçevesinde yapılmasını sağlıyoruz. Bu hem hayvanların hem de personelin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

İnsan sağlığı için gösterilen hassasiyetin hayvan sağlığı için de gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sokak hayvanlarına, insanların ameliyat edildiği standartlarda sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

Enfeksiyon riskinin düşmesiyle birlikte gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Antibiyotik direnci hem hayvanları hem insanları etkileyen küresel bir sağlık sorunu.

Enfeksiyonları önleyerek antibiyotik kullanımını azaltmak, Tek Sağlık yaklaşımı açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarımızı bekletmeden tedavi etme olanağı buluyoruz"

Yalnızca sterilizasyon değil, kampüs genelindeki muayene kapasitesi de ciddi oranda artırıldı. Daha önce tek bir noktadan yapılan muayeneler, artık üç ayrı odada, daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Sorumlu Veteriner Hekim Beliz Demir Görgün, yeni düzenlemeyle beraber süreçlerin nasıl hızlandığını, "Röntgen ve tanı cihazlarımız sayesinde hasta hayvanlarımızın teşhislerini hızlı bir şekilde koyuyor, tedavilerini gecikmeden gerçekleştiriyoruz.

Aynı anda birden fazla vakaya müdahale edebildiğimiz için hayvanlarımızı bekletmeden tedavi etme olanağı buluyoruz." diyerek anlattı.