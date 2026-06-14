Son Mühür/ Merve Turan- Seferihisar’ın giriş çıkışları ve turistik yerleri artık çok daha bakımlı ve göze hitap ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yoğun bir turist hareketliliğin yaşandığı Seferihisar’daki iki önmeli noktada başlattığı yenileme çalışmalarını sona erdirdi.

Karakoç Kavşağı'na modern dokunuş

Kuşadası Caddesi üzerinde bulunan ve özellikle yazlıkçıların sıkça kullandığı Karakoç Kavşağı, uzun süredir bakımsız bir görüntüye sahipti.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kavşağı baştan aşağı yenileyerek bölgeye nefes aldıracak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan düzenlemede yalnızca çiçeklendirme değil, bölgenin iklimine uygun, dayanıklı bitkiler tercih edildi. Alana 72 adet ağaç ve 1554 adet çalı türü dikilerek yeşil alan miktarı ciddi oranda artırıldı.

Ayrıca tasarımda kullanılan 60 metreküp mıcır ve 60 metreküp cüruf ile hem modern bir görünüm elde edildi hem de bölgenin bakım ihtiyacı en aza indirildi.

Akarca'da estetik ve güvenlik bir arada

Akarca Kavşağı’ndaki çalışmalar ise biraz daha farklı bir planlamayla hayata geçirildi. Yapılan düzenlemelerde estetik kadar, bölgedeki sürücülerin ve yayaların güvenliği de ön planda tutuldu.

Ekipler, 54 ağaç ve 1102 çalı bitkisiyle bölgeyi yeşillendirirken, tasarım aşamasında özel bir inceleme yapıldı. Kavşakların araç görüş mesafesini kısıtlamaması ve sürücülerin dikkatini dağıtmaması için bitki yerleşimleri dikkatle belirlendi. Toprak serimi, mıcır ve cüruf kullanımıyla peyzajın kendi içerisinde bir bütünlük oluşturması sağlandı.