Konak Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Mutlu Çocuklar Sokağı" projesini ilçenin farklı noktalarına taşımaya devam ediyor. Büyük ilgi gören projenin bu haftaki yeni adresi ise Güney Mahallesi olarak belirlendi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan resmi duyuruya göre, çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda sosyalleşebilmesi amacıyla hazırlanan etkinlik, 16 Haziran Salı günü saat 16.00'da Güney Mahallesi'nde yer alan Nihat Paykoç Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Atölyeler, dans ve spor bir arada olacak

Nihat Paykoç Parkı'nda kurulacak olan eğlence sokağında, çocukların hem öğreneceği hem de doyasıya eğleneceği birbirinden renkli programlar yer alacak. Etkinlik kapsamında minikler neşeli şarkılar eşliğinde dans edip eğlenirken, kurulacak çeşitli yaratıcı atölye çalışmalarıyla da hem yeni beceriler öğrenme hem de üretme fırsatı yakalayacak. Çocukların enerjilerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini hedefleyen spor aktivitelerinin de yer alacağı organizasyon için belediye yetkilileri, tüm çocukları ve ailelerini bu coşkuya ortak olmaya davet etti.