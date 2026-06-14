A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika’da ter döküyor; 86 milyonun kalbi onlarla atıyor. Türkiye Milli Takımı’nın Avustralya Milli Futbol Takımı ile karşılaştığı mücadelede İzmirliler de meydanlara döküldü. Kentin kalbi Konak’ta kurulan dev ekranda maçı izlemek için bir araya gelen İzmirliler, resmen meydanı doldurdu.

Sabah demeden yollara döküldüler

Tam 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası heyecanı yaşayan A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk mücadelesi Avustralya Milli Futbol Takımı ile oldu. Kanada’nın Vancuouver kentinde Türkiye saatiyle 07.00’de başlayan maçı izlemek için yollara dökülen İzmirliler için Konak Meydanı’nda dev bir ekran kuruldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen maça yoğun ilgili gösterilmesi bir kez daha gururlandırdı.

Çok sayıda ekran kuruldu

A Milliler’in D Grubu’ndaki ilk mücadelesini vatandaşın yanı sıra Yeşilay Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için alanda toplanan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri de yakından takip edildi. İzmir’de maç için kurulan dev ekranlar Konak ile de sınırlı kalmadı. Kentin birçok ilçesinde çeşitli noktalarda çok sayıda dev ekran kuruldu.