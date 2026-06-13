Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Türkiye’de düzenlenen İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme Şifne’de gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen su sporları organizasyonları arasında gösterilen şampiyonanın ilk etap yarışlarının açılış günü, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen büyük heyecana sahne oldu.
Dalgalarla kıyasıya mücadele
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerindeki üçüncü yarışlar ertelenerek bir sonraki güne bırakıldı. Türkiye dahil 20 ülkeden gelen 93 sporcu, Çeşme'nin serin sularında dereceye girebilmek için mücadele etti. Türk sporcular arasında yer alan Bihan Koyuncu ise Master Kadınlar kategorisinin ilk etap yarışını üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.
Zirveye çıkan isimler belli oldu
Zorlu hava koşullarına rağmen adrenalin dolu anların yaşandığı ilk gün etap yarışlarında kategorilerine göre birinci olan sporcular sıralandı. Yapılan oylamalar ve derecelere göre:
Heat 1 Master Kadınlar: Eunjin Lee
Heat 1 Grup A Elite Kadınlar: Matouskova Eliska
Heat 1 Grup B Elite Kadın: Zuborova Michaela Sara
Heat 1 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova
Heat 1 Genç Erkekler: Stanislav Kohoud
Heat 1 Master Erkekler Grup A: Kim Down
Heat 1 Master Erkekler Grup B: Janora Arkadiusz
Heat 1 Elite Erkekler: Novotny Matyas
Heat 1 Stock Class Grup A: Adam Kolar
Heat 1 Stock Class Grup B: Adam Janosek
Heat 2 Genç Kızlar: Ellen Burdova
Heat 2 Genç Erkekler: Maxmillian Hruska
Heat 2 Elite Woman Grup A: Matouskova Eliska
Heat 2 Elite Woman Grup B: Sara Zuborova
Heat 2 Master Erkekler Grup A: Kim Down
Heat 2 Master Erkekler Grup B: David Pozdnik
Heat 2 Master Kadınlar: Lee Eunjin
Heat 2 Elit Erkekler: Matyas Novotny
Heat 2 Stock Class Grup A: Adam Kolar
Heat 2 Stock Class Grup B: Adam Janosek
Heat 3 Elite Kadınlar Grup A: Eliska Matuskova
Heat 3 Elite Kadınlar Grup B: Sara Zuborova
Heat 3 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova
Heat 3 Genç Erkekler: Stanislav Kohout
Heat 3 Elite Erkekler: Matyas Novatny
Heat 3 Stock Class Grup A: Down Kim
Heat 3 Stock Class Grup B: Adam Janosek