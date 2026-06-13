Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Türkiye’de düzenlenen İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme Şifne’de gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen su sporları organizasyonları arasında gösterilen şampiyonanın ilk etap yarışlarının açılış günü, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen büyük heyecana sahne oldu.

Dalgalarla kıyasıya mücadele

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerindeki üçüncü yarışlar ertelenerek bir sonraki güne bırakıldı. Türkiye dahil 20 ülkeden gelen 93 sporcu, Çeşme'nin serin sularında dereceye girebilmek için mücadele etti. Türk sporcular arasında yer alan Bihan Koyuncu ise Master Kadınlar kategorisinin ilk etap yarışını üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Zirveye çıkan isimler belli oldu

Zorlu hava koşullarına rağmen adrenalin dolu anların yaşandığı ilk gün etap yarışlarında kategorilerine göre birinci olan sporcular sıralandı. Yapılan oylamalar ve derecelere göre:

Heat 1 Master Kadınlar: Eunjin Lee

Heat 1 Grup A Elite Kadınlar: Matouskova Eliska

Heat 1 Grup B Elite Kadın: Zuborova Michaela Sara

Heat 1 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 1 Genç Erkekler: Stanislav Kohoud

Heat 1 Master Erkekler Grup A: Kim Down

Heat 1 Master Erkekler Grup B: Janora Arkadiusz

Heat 1 Elite Erkekler: Novotny Matyas

Heat 1 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 1 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 2 Genç Kızlar: Ellen Burdova

Heat 2 Genç Erkekler: Maxmillian Hruska

Heat 2 Elite Woman Grup A: Matouskova Eliska

Heat 2 Elite Woman Grup B: Sara Zuborova

Heat 2 Master Erkekler Grup A: Kim Down

Heat 2 Master Erkekler Grup B: David Pozdnik

Heat 2 Master Kadınlar: Lee Eunjin

Heat 2 Elit Erkekler: Matyas Novotny

Heat 2 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 2 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 3 Elite Kadınlar Grup A: Eliska Matuskova

Heat 3 Elite Kadınlar Grup B: Sara Zuborova

Heat 3 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 3 Genç Erkekler: Stanislav Kohout

Heat 3 Elite Erkekler: Matyas Novatny

Heat 3 Stock Class Grup A: Down Kim

Heat 3 Stock Class Grup B: Adam Janosek