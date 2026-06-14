Son Mühür / İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir genelindeki altyapı ve içme suyu kapsamında iki ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Karabağlar ve Gaziemir’de gerçekleşecek kesintileri duyuran yetkililer, vatandaşı da kesintilere karşı önlem almaları noktasında uyardı.

28 günlük dönüşümlü kesinti

Karabağlar’ın Sarıyer Mahallesi’nde arızalı olduğu tespit edilen branşmanların yenilenmesi amacıyla altyapı çalışması başlatıldı. Dün başlayan çalışmalara bugün ara verilirken; Pazar günleri hariç 28 gün boyunca hemen her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında üç saatlik kesinti uygulanacağı açıklandı. Çalışmaların 15 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da tamamlanmasının planlandığı duyuruldu.

Gaziemir'de 15 saatlik kesinti

Gaziemir’in Sarnıç bölgesinde de kesinti kapıda. Sarnıç’ta hizmet verecek yeni içme suyu deposunun bağlantı çalışmaları nedeniyle geniş çaplı bir kesinti programı yarın başlıyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk, Menderes, Hürriyet ve Fatih Mahalleleri’nde 15 Haziran pazartesi (yarın) saat 17.00 ile 16 Haziran Salı gün saat 08.00 arasında tam 15 saat su verilmeyecek.

Vatandaşa ‘Önlem’ çağrısı

İZSU’nun resmi sitesinden yapılan duyuruda, su kesintilerinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına önlem almaları rica edilerek gösterilen anlayış için de teşekkür edildi.