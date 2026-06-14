Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı 14 Haziran Pazar günü tahminlerine göre, kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak.

İzmir genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, bazı ilçelerde termometreler 30 derece seviyelerine kadar çıkacak.

İzmir'de pazar günü hava nasıl olacak?

İzmir merkez ve çevre ilçelerinde hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Vatandaşlar dışarı çıkarken planlarını bu hava koşullarına göre yapabilir. Sıcaklıklar ilçeden ilçeye küçük farklılıklar gösterse de, genel tablo şu şekilde:

İşte İzmir ve ilçeleri için güncel hava durumu raporu:

Aliağa: Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

Balçova: İlçede parçalı bulutlu bir hava beklenirken termometreler 30 dereceyi gösterecek.

Bayındır: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün yaşanırken hava sıcaklığı 30 derece olacak.

Bergama: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek.

Bornova: İlçede parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken sıcaklık 29 derece olacak.

Buca: Parçalı bulutlu havanın görüleceği ilçede sıcaklık 29 dereceye ulaşacak.

Çeşme: Deniz etkisiyle daha serin bir havanın yaşanacağı ilçede sıcaklık 27 derece olacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olacağı ilçede sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.

Dikili: Parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 30 derece olacak.

Foça: İlçede parçalı bulutlu ve ılık bir hava beklenirken sıcaklık 28 derece seviyelerinde ölçülecek.

Gaziemir: Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı ilçede termometreler 29 dereceyi gösterecek.

Güzelbahçe: İlçede parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 28 derece olacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 27 derece seviyelerinde seyredecek.

Karaburun: Deniz etkisinin hissedileceği ilçede sıcaklık 28 derece olacak.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu havanın görüleceği ilçede sıcaklık 30 dereceye ulaşacak.

Kemalpaşa: İlçede parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 29 derece olacak.

Kınık: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak ilçede sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak.

Kiraz: Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 30 derece olacak.

Konak: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı kentte sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek.

Menderes: İlçede parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek.

Menemen: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 30 derece olacak.

Narlıdere: İlçede parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 28 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede termometreler 31 dereceyi gösterecek.

Seferihisar: Deniz etkisiyle birlikte parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 28 derece olacak.

Selçuk: İlçede parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 30 dereceye ulaşacak.

Tire: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 32 derece olacak.

Torbalı: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün yaşanırken sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek.

Urla: İlçede parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 26 derece olacak.