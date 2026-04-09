Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan mülkiyet ve tahliye gerilimi sahada protestolarla devam ederken, dün gerçekleşen ‘kitlesel eylem’ sonrası ortaya dikkatleri çeken bir iddia atıldı. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne denk gelen eylemde, Roman mahallelerinden bazı vatandaşın “kutlama” vaadiyle toplandığı daha sonra Meslek Fabrikası önündeki eylem alanına götürüldüğü iddia edildi. Roman vatandaş “Resmen kandırıldık” diyerek yaşananları anlatırken, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak da olaya sert tepki gösterdi.

“Hesabını kim, nasıl verecekti?”

MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, yaşanan süreci sert bir dille eleştirerek, dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşın samimi duygularının siyasi emellere alet edildiğini söyledi. Başkan Yeniçırak, “Ne yazık ki 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İzmir’de Roman vatandaşımızın samimi duygularının siyasi emellere alet edildiği üzücü bir olaya yaşandı. Roman mahallelerine araçlar gönderilerek vatandaşın "Dünya Romanlar Günü kutlaması ve etkinlik var" vaadiyle bir araya toplandığını daha sonra ise Meslek Fabrikası önünde yapılan eyleme götürüldüğünü öğrendik. Roman vatandaşımızı önce ‘Eğleneceğiz’ diye saat 16.00 ila 16.30 sularında mahallelerinden alıp Havagazı Fabrikası’na götürüyorlar. Vatandaşımız saat 17.00 sularında alana varıyor ve bir süre müzik eşliğinde vakit geçirdikten sonra Romanlar’ı yine araca bindirip Meslek Fabrikası’ndaki eyleme götürüyorlar. Bu durum, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve belediyenin kendilerine değer verdiğini düşünerek bu davete icabet eden vatandaşımızın güvenini açıkça suistimal etmektir. Roman toplumunu siyasi birer araç veya "eylem figüranı" gibi görmek, onlara duyulan sevgi ve saygıyla bağdaşmaz. Etkinlik adı altında toplanan bu kalabalığın içerisinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta veya güvenlik sorununda vatandaşın hesabını kim, nasıl verecektir?” diye sordu.

“Siyasetin kirli oyunlarına alet etmeyin”

“Roman mahalleleri, samimiyetin ve gerçek ilginin beklendiği yerlerdir. İnsanları "kutlama yapıyoruz" diyerek araçlara bindirip siyasi bir protestonun ortasına bırakmak hem etik değerlere hem de toplumsal barışa aykırıdır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Yeniçırak, “Belediye imkanlarının ve vatandaşın iyi niyetinin bu şekilde manipüle edilmesi, Roman toplumuna verilen değerin ne kadar yüzeysel olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Siyasetin kirli oyunlarını bu mahallelerden uzak tutmak ve Roman kardeşlerimizi bu tür oyunlara alet etmemek herkesin vicdani sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“Resmen kandırıldık”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan U.K., da yaşananları şu sözlerle anlattı: “Bizi aldılar, Tarihi Havagazı Fabrikası’na gittik eğlenmek için. 10 dakika durduk, bizi eyleme götürdüler. Çok tuhaftı, biz eğlenceye gideceğimizi düşünüyorduk. Amacımız eğlenmekti. Eyleme gideceğimizi bilseydik kendi mahallemizde eğlenirdik. Resmen bizi kullandılar. Ben sizi ‘Haydi eğlenmeye’ diye alıyorum, sonra eyleme götürüyorum. Bu kandırılmak olmaz mı? Gidince çok şaşırdık, sinirlendik. Ben zaten anında tepki göstererek kendi imkanlarımla geri döndüm, diğerlerinde de mırıldanmalar başladı. Kandırıldık. Gelsinler, 5 Mayıs’ta Roman Mahalleleri’ne eğlenmek nasıl olur görsünler. Kimse bizi kullanmaya çalışmasın.”