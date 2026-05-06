Son Mühür- Dün gerçekleşen Karabağlar Belediyesi Meclisi'nde CHP'li Kadir Dalgıç'ın sosyal medya paylaşımı üzerine 'cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiası gündeme geldi. AK Parti Grubu söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterirken , mecliste karşılıklı atışmalar yaşandı, mecliste tansiyon yükselmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür paylaşımı yayımlamıştı. Sabahın erken saatlerinde ise CHP'li Dalgıç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

AK Parti cephesinden olaya yönelik tepkiler gelmeye devam ederken, Karabağlar Belediye Meclisi'nin AK Parti Grupbaşkanvekili Fırat Eroğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Eroğlu'nun paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Dün gerçekleştirilen belediye meclisinde, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP Meclis Üyesi Kadir Dalgıç bir açıklama yapmış, özetle; “Kazara paylaşmış”, “tam izleyememiş”, “yanlış anlaşılmış” demiştir. Ancak ortada bir tane değil, aralıklarla yapılan üç ayrı paylaşım bulunmaktadır. Üç paylaşımı da izlemediniz ve idrak edemediniz mi? (3 videonun ekran görüntüsü ekte) Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli yürüyüşlerle gündeme gelen Belediye Başkanı Helil Kınay’dan ilham almış olabilirsiniz. Bugün çıkıp “yanlış anlaşıldım” diyerek geri adım atmanız, yapılanın bilinçli olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Karabağlar Belediyesini son iki yıldır yolsuzluk iddialarıyla anılan bir belediye hâline getiren anlayışın içerisinde; Ugantaş ailesi, Helil Kınay ve sizin gibi isimlerin olduğu kamuoyunun malumudur. Video paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerlere hakaret, halkı kin ve nefrete tahrik, Türk Bayrağı’na hakaret ve nice suç konusu. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."