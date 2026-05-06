Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’nin önde gelen tatil bölgelerinden biri olan Alaçatı’nın doğal dokusuyla bilinen ‘Babür’ koyunda, hayata geçirilmesi planlanan 47 teknelik yat limanı ve 9 odalı butik otel içeren ‘tartışmalı’ proje bir kez daha Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’nin masasına gelmişti. Ege Bölgesi'nde çok sayıda oteli bulunan Grant Yazıcı Otelleri'nin sahibi Serkan Yazıcı’nın şirketinin, Çeşme Babür Koyu’nda yapmak istediği tartışmalı proje için ÇED süreci resmen yeniden başlarken Çeşmelilerden tepkiler bir kez daha yükseldi.

“Denizin eski haline gelmesi 100 yıllar alacak”

Daha önce aynı proje için yapılmak istenen ÇED halkın katılımı toplantısı, Çeşme Kent Konseyi, çevre örgütleri ve yurttaşların tepkisi nedeniyle gerçekleştirilememiş ve resmi tutanakla iptal edilmişti. Bölge halkı, doğal sit alanında marina ve turizm tesisi yapılmasına karşı çıkarak projenin iptal edilmesi konusunda çağrı yapmıştı. Söz konusu projenin bir kez daha bakanlık masasına gelmesine tepki gösteren Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, “Orada 40 tekne bağlayacak şekilde bir marina öngörülüyor. 40 teknelik marina olmaz; sadece özel marina olur. Esas problem o yerde öyle bir marina yapmanız için denizin dibi derinleşmek zorunda. Yani anlayacağınız denizi kazacaklar. O koy bölgenin en büyük balık üreme yatağı. Bu üreme sahasında deniz derinleştirileceği için ekosistem tahrip olacak. Bunun eski haline gelmesi 100 yıllar alacak” ifadelerini kullandı.

“Zaten halk daha önce itiraz etti”

“Söz konusu otelde de 21 oda var, bu da komik bir rakam” sözleriyle devam eden Başkan Güler, “O da turizme katkı sağlayabilecek bir sayıda değil. Turizme katkı sağlamaz. Orada denizin içine bir beach kulüp, AVM yapılması söz konusu… Bizim düşüncemiz esas hedef bu. Bu da kamu yararına değil. Burası nitelikli doğal koruma alanı… Bu yüzden daha önce ÇED toplantısı yapamadılar. Direkt bakanlık üzerinden yatırım yapmak istiyorlar. Süper izinle bunu geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu projeye de itiraz edeceğiz. Zaten daha önce halk itiraz etti, ÇED toplantısı yapılmadı. Neden bunu tekrar gündeme getiriyorsunuz? Olacak iş değil. Arkasından da hukuki dava açacağız. Biz turizme karşı değiliz, keşke büyük bir otel yapsalar. Bakın şimdi İzmir’de iş insanları 500 milyon TL’lik bir yatırımla Çeşme’de otel yapacaklar. Ona itirazımız olmadı. Gerçekten bir otel yapıyorlar ve bu otel Çeşme turizmine katkı sağlayacak. AVM’ler, 20 odalık kişiye özel planlara karşıyız” diye konuştu.