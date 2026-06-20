Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde savunma alanında yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin gemi inşa sanayisindeki omurgası olan Milli Gemi Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“MİLGEM projesinde emeği geçenlere minnetlerimi sunuyorum”

MİLGEM ( Milli Gemi) Projesi’nin temellerini atan merhum oramirallere rahmet ve emeği geçenlere minnet dileyen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Türkiye’nin gemi inşa sanayisindeki başarısının omurgası olan MİLGEM (Milli Gemi) projesinin temellerini atan, tüm engellemelere rağmen ilerlemesini sağlayan merhum oramiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek ile emeği geçen tüm Bahriyelilere minnetlerimi sunuyorum. Bu başarıların bedelini kumpaslarla zindanlarda ödeyen, başta Oramiral Özden Örnek olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum”

“FETÖ kumpasları döneminde TSK personelinin hak ve hukukunun korunmamasının mesuliyetini de almalıdır”

Son olarak, 2007 ve 2015 yılları arasında TSK personelinin hedef alındığını belirten ve konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunan CHP’li Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Eğer 2007-2015 yılları arasında TSK personelini hedef alan FETO kumpaslarına dönemin iktidarı tarafından göz yumulmasa idi, şu anda her alanda çok daha ileri imkan ve kabiliyetlere sahip olunabilirdi. Onlarca yıllık emeğin gururunu sahiplenenler, FETÖ kumpasları döneminde TSK personelinin hak ve hukukunun korunmamasının mesuliyetini de almalıdır”