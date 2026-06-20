Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’de geçmiş yıllarda önemli görevler üstlenmiş olan Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı yayınla ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Mahir Ünal: Gazeteci cevap arayan kişidir, cevabı dayatan değil

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayındaki gazetecilik anlayışına eleştirilerde bulunan ve ‘gazetecilik cevap dayatan değil cevap arayan kişidir’ şeklinde konuşan AK Partili Ünal, “Yıllardır Türkiye’de medyayı ‘yandaş ve bağımsız’ diye tasnif edenlerin en temel iddiası, gazetecinin bağımsız olması gerektiğiydi.

Oysa bugün görüyoruz ki bağımsızlık dedikleri aslında zorunlu bağımlılıklarını perdelemekmiş. İzlediğimiz tablo, gazeteciliğin bağımsız duruşundan ziyade, zorunlu aidiyetin diliyle konuşan bir medya pratiğini ortaya koydu.

Soru sormak başka, muhatabı kendi kanaatine mahkum etmeye çalışmak başkadır. İstedikleri cevabı alana kadar sormaya devam edeceği tehdidini savuran bir tutum gazetecilik değildir. Gazeteci cevap arayan kişidir, cevabı dayatan değil” şeklinde konuştu.

"Mesele ilkesel değil konjonktürel"

Son olarak, sosyal medyada yayınladığı açıklamasında eleştirilerine devam eden AK Partili Mahir Ünal, meselenin ilkesel değil konjonktürel olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Medya, fikirlere alan açtığı ölçüde kamusaldır. Kişilere zorunlu aidiyet ürettiği anda ise kamusal niteliğini kaybederek bir aparata dönüşür.

Bugün yaşanan tam da budur. Dün başkalarını yandaşlıkla suçlayanların, tüm delilleri ile hırsızlıkları ortaya dökülenleri savunmak söz konusu olduğunda aynı eleştirel mesafeyi koruyamaması; meselenin ilkesel değil, konjonktürel olduğunu gösteriyor.

En tehlikeli olan ise bunun normalleşmesidir. Çünkü yankı odaları sadece siyasette kurulmaz, medya da kendi yankı odasını inşa eder. Aynı cümlelerin tekrarlandığı, aynı kanaatlerin dolaşıma sokulduğu ve farklı seslerin meşruiyetinin baştan reddedildiği bir düzende, hakikat yerini kolektif onaya bırakır. Hakikat, her dönemde herkese aynı mesafeden bakabilme ahlakını gerektirir”