Son Mühür- Ankara kulislerini hareketlendiren yasal düzenleme nihayet somutlaştı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na resmen sunuldu. Siyasi adımlara yasal zırh kazandıracak metin, toplam 12 maddeden oluşuyor.

Resmi adı netleşti

Kamuoyunda çerçeve yasa adıyla bilinen metin, TBMM kayıtlarına "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla girdi. AK Parti grubunun imzasını taşıyan taslak, toplumsal bütünleşmeyi sağlamaya dönük yasal adımları ve sürecin sınırlarını çiziyor.

Kanun maddeleri, sürecin bürokratik ve hukuki tıkanıklık yaşamadan yürümesini hedefliyor.

Hafta sonu maraton başlıyor

Siyasetin gözü şimdi Meclis’in çalışma takvimine çevrildi. Teklif için süreç son derece hızlı ilerleyecek. Metin, cuma günü TBMM Adalet Komisyonu’nun gündemine gelecek. Komisyondaki görüşmelerin ardından tasarının bekletilmeden Genel Kurul’a indirilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyi hafta sonuna kadar Meclis’ten geçirip yasalaştırmak. Mesai yoğun geçecek.

MHP'den ilk yorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kanunun sunulması sonrasında yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar, 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve infaz kanununda değişiklikler yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yasanın meclise sunulmasının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, örgütün fiili varlığına son verildiğinin ilgili Resmi Gazete'de yayımlanması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içerdiğini belirtti. Öte yandan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan örgüt mensupları 15 yıla kadar olan cezalardan 5 yıl ertelemeye tabi, 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlarına 10 yıl ceza ertelenebilecek.

Çerçeve Yasa teklifinde neler var?

15 yıl ve daha az ceza gerektiren suçlardan yürütülen soruşturma ve kovuşturma 5 yıl ertelenecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde başvuruda bulunması gerekecek.

1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenirse erteleme kaldırılacak ve soruşturma, dava veya infaz devam edecek.

Kasten öldürme suçları kapsam dışında tutuluyor.